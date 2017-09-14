ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

депутатам Мажилиса Парламента Республики Казахстан о проекте очередных поправок в Закон «О средствах массовой информации»

Уважаемые депутаты!

Вам представлен на рассмотрение проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», значительную часть которого занимают предложения о внесении изменений и дополнений в Закон РК «О средствах массовой информации».

Обращаем ваше внимание на то, что действующий Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года №451-I «О средствах массовой информации» в настоящее время не соответствует требованиям к нормативным правовым актам. В нем изменено 98% статей (см. http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013966 ), тогда как, согласно п. 9 ст. 26 Закона РК «О правовых актах», при внесении изменений и (или) дополнений в текст нормативного правового акта в объеме, превышающем половину текста нормативного правового акта, принимается его новая редакция. Дальнейшие изменения в этот закон только усугубят это несоответствие.

Более того, действующий закон устарел в самой своей основе. Он ориентирован на традиционные СМИ, в то время как все большую роль в получении и распространении общественно важной информации играют интернет-издания. Созданный на основе законодательных актов советской эпохи, он не позволяет, с одной стороны, распространять законные ограничения свободы выражения на все население и, с другой, предоставить реальным СМИ законные гарантии и привилегии, необходимые для удовлетворения общественных интересов в получении и распространения информации.

Корень проблемы заключается в том, что с развитием информационно-коммуникационных технологий принципиально изменилось и требует адекватного определения само понятие «средство массовой информации». Следующие одна за другой попытки вписать в структуру действующего закона о СМИ интернет-ресурсы алогичны и противоречивы. К средствам массовой информации в соответствии с действующим законом о СМИ отнесены все интернет-ресурсы, хотя они используются для решения государственных и бизнес-задач, как игровые и торговые площадки, для частного общения в публичном пространстве и пр.

Представленные в законопроекте предложения в Закон о СМИ не меняют ситуацию. Многие из них препятствуют общественной борьбе с коррупцией, оперативному распространению общественно важной информации и свободе выражения мнений. Предложения сделать регистрацию сетевых СМИ не обязательной, а добровольной не улучшают положение, так как прежние, сохраняющиеся в законе условия регистрации и другие нормы закона являются для интернет-изданий неприемлемыми.

Исходя из этого, предлагаем:

1. Исключить из законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» предложения о внесении изменений и дополнений в Закон «О средствах массовой информации» и корреспондирующиеся с ними предложения о внесении изменений и дополнений в другие законодательные акты;

2. Поручить Министерству информации и коммуникаций РК создать рабочую группу из специалистов правительства и гражданского общества для разработки законопроекта, регулирующего деятельность средств массовой информации в цифровую эпоху.

Мы уверены, что необходимо, в первую очередь, дать новое определение понятия «средство массовой информации», взяв за основу Рекомендации Кабинета министров Совета Европы «О новом понятии СМИ». Определив критерии современных СМИ и индикаторы, по которым можно судить о соответствии претендента этим критериям, следует разработать систему прав и привилегий, которыми могут пользоваться СМИ и журналисты, а также систему ответственности за распространение недопустимого контента и регламентировать многие другие аспекты.

Мы осознаем сложность и масштаб предстоящей задачи и готовы участвовать в ее решении во взаимодействии с государственными органами в интересах Казахстана и широкой общественности.

Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз»

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности

Общественный фонд «Хартия за права человека»

Правовой медиацентр