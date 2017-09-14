Крушение самолета под Алматы: В Академию гражданской авиации направлена комиссия
14 сентября 2017, 14:43
Пока мы не выясним все подробности и причины произошедшего, торопиться нельзя с выдачей разрешения на полеты - Тоты Амирова.
В рамках расследования крушения самолета под Алматы в Академии гражданской авиации пройдет проверка. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. заместителя председателя Комитета гражданской авиации - главный государственный авиационный инспектор МИР РК Тоты Амирова, передает Zakon.kz.
"В августе произошла трагедия и погиб курсант с инструктором, и пока мы не выясним все подробности и причины произошедшего, торопиться нельзя с выдачей разрешения на полеты, так как никому не дано право рисковать детьми. Мы должны проверить откуда приехали инструктора и какой у них налет. И у нас много вопросов. На днях поедет комиссия для проверки в Академию ГА", - написала она.
Напомним, трагедия произошла 10 августа. Самолет TECNAM-2002 разбился, выполняя учебно-тренировочное задание. Погибли двое: курсант и пилот-инструктор. Проводится расследование.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: mail.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878020-27d403d2b06715a5d6841a737864d8b7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...