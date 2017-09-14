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Крушение самолета под Алматы: В Академию гражданской авиации направлена комиссия

14 сентября 2017, 14:43

Пока мы не выясним все подробности и причины произошедшего, торопиться нельзя с выдачей разрешения на полеты - Тоты Амирова.

В рамках расследования крушения самолета под Алматы в Академии гражданской авиации пройдет проверка. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. заместителя председателя Комитета гражданской авиации - главный государственный авиационный инспектор МИР РК Тоты Амирова, передает Zakon.kz.

"В августе произошла трагедия и погиб курсант с инструктором, и пока мы не выясним все подробности и причины произошедшего, торопиться нельзя с выдачей разрешения на полеты, так как никому не дано право рисковать детьми. Мы должны проверить откуда приехали инструктора и какой у них налет. И у нас много вопросов. На днях поедет комиссия для проверки в Академию ГА", - написала она.

Напомним, трагедия произошла 10 августа. Самолет TECNAM-2002 разбился, выполняя учебно-тренировочное задание. Погибли двое: курсант и пилот-инструктор. Проводится расследование.

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Фото: mail.kz.

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