Ученые: Недоедание приводит к более быстрому росту волос
14 сентября 2017, 14:52
Ученые из Южной Америки провели полугодовой опыт на мышах.
Бразильские ученые утверждают, что недоедание или голодание вызывает интенсивный рост волосяного покрова. Соответствующее исследование, краткое описание которого приводит портал EurekAlert, опубликовано в журнале Cell Reports, передает РИА Новости.
Ученые обнаружили необычную связь между иммунитетом и ростом волос. Ее раскрыли на основе наблюдений за двумя группами мышей. Одну из них намеренно ограничивали в пище, в то время как другая питалась как обычно. За шесть месяцев мыши, которые употребляли немногим более половины от нормальной для них порции, похудели практически вдвое и у них увеличилась толщина кожного покрова, плотность и длина волос, к тому же выросла и общая длина кровеносных сосудов под кожей.
Специалисты из южноамериканской страны полгают, что такие приличные изменения стали результатом адаптации мышей к новому режиму питания. Грызуны стали терять меньше тепла на поддержание постоянной температуры тела, что привело к росту волосяного покрова. Бразильские ученые считают, что получение выводы справедливы и для человека.
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