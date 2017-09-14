Выступление Министра национальной экономики Сулейменова Т.М. по ПСЭР РК на 2018-2022 годы

(г. Астана, 12 сентября 2017 года)

Уважаемая Гульжана Джанпеисовна!

Уважаемые депутаты!

Прогноз социально-экономического развития на 2018-2022 годы сформирован на основе:

1) Отчетных данных по ВВП за 2016 год и уточненной оценки роста экономики за 2017 год. Так, в 2016 году номинальный ВВП сложился в объеме 46 971,2 млрд. тенге, реальный рост ВВП составил 1,1%.

С начала текущего года наблюдается улучшение экономической активности, рост ВВП за 7 месяцев составил 4,0%. По итогам 2017 года мы ожидаем рост экономики на уровне 3,4%.

2) Обновленных прогнозов по росту мировой экономики, так, согласно прогнозам МВФ в 2017-2018 годах ожидается поступательный мировой экономический рост на уровне 3,5-3,6% на фоне ускорения активности в странах с развитой экономикой.

3) Стабилизации ситуации на мировых товарных рынках. За 7 месяцев т.г. цена на нефть составила 51,7 долл. США за баррель, в 2016 году - 44,0 долл. США.

За основу формирования Прогноза социально-экономического развития на 2018-2022 годы и бюджетных параметров на 2018-2020 годы взят базовый сценарий при консервативной цене на нефть - 45 долл. США.

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 4,2 % в 2022 году. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий пятилетний период составит 3,7%.

Номинальный ВВП вырастет с 55 906,2 млрд. тенге в 2018 году до 75 875,4 млрд. тенге в 2022 году.

ВВП на душу населения составит 9,0 тыс. долл. США в 2018 году, с увеличением до 11,7 тыс. долл. США в 2022 году.

В предстоящей перспективе за счет реализации государственных и отраслевых программ с учетом внедрения проектного управления, ожидаются более высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности на уровне 4,2%, сельском хозяйстве - 5,7%, строительной отрасли - 4,0%, транспорте - 5,1% и торговле - 3,5%.

Объем добычи нефти увеличится с 86 млн. тонн в 2018 году до 88,6 млн. тонн в 2022 году.

Экспорт составит 47,5 млрд. долл. в 2018 году с увеличением до 60,6 млрд. долл. США в 2022 году, импорт вырастет с 34,0 млрд. долл. в 2018 году до 45,5 млрд. долл. США в 2022 году.

Национальным Банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в пределах 5,0-7,0 % в 2018 году, 4,0-6,0 % в 2019 году, с последующим снижением до 3,0-4,0 % в 2020-2022 годах.

Социально-экономическая политика в среднесрочной перспективе будет направлена на обеспечение устойчивого и качественного роста экономики с целью вхождения в «лигу» 30 наиболее развитых стран мира.

На основе макроэкономического прогноза разработан прогноз бюджетных параметров и Национального фонда на 2018 - 2020 годы.

Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) прогнозируются в 2018 году в сумме 5 528,4 млрд. тенге (с увеличением на 636,5 млрд. тенге по сравнению с 2017 годом), в 2019 году - 6 403,9 млрд. тенге, в 2020 году - 7 175,8 млрд. тенге.

В соответствии с новой Концепцией формирования и использования средств Национального фонда гарантированный трансферт в республиканский бюджет определен со снижением в объемах в 2018 году - 2 600 млрд. тенге, в 2019 году - 2 300 млрд. тенге, в 2020 году - 2 000 млрд. тенге.

Дефицит бюджета в 2018 году предлагается снизить до 1,1 % к ВВП, в 2019-2020 годах определить на уровне 1,0% к ВВП. Это позволит удерживать долг Правительства в трехлетнем периоде на уровне не более 25% к ВВП (Гос.долг не более 27% к ВВП).

С учетом прогнозируемых поступлений и планируемого дефицита прогноз расходов республиканского бюджета определен в 2018 году в объеме 9 217,9 млрд. тенге, в 2019 году - 9 798,2 млрд. тенге, в 2020 году - 10 219,7 млрд. тенге.

Ненефтяной дефицит по прогнозам сократится с 7,1 % к ВВП в 2018 году до 5,1 % к ВВП в 2020 году, что не превышает целевых значений по ненефтяному дефициту, установленных новой Концепцией формирования и использования средств Национального фонда (в 2018 году -7,4 % к ВВП, в 2019 году - 7,2 % к ВВП, в 2020 году - 7,0 % к ВВП).

С учетом прогнозируемых поступлений в Национальный фонд при цене на нефть 45 долларов США/баррель и снижения гарантированного трансферта общий объем средств Национального фонда в 2020 году по прогнозам составит 62,4 млрд. долларов США (32,5 % к ВВП).

Благодарю за внимание.