В Ашхабаде сотрудники водоснабжения уволены за незамеченный муляж взрывчатки
14 сентября 2017, 15:58
На прошлой неделе службы безопасности разместили муляж взрывчатки на территории водораспределительного предприятия, с целью учебной тренировки.
На предприятии «Ашхабатагызсув» уволено несколько человек за то, что не обнаружили муляж взрывчатки, размещенной в учебных целях службами безопасности на территории объекта. Об этом сообщает туркменская служба радио «Азатлык» со ссылкой на источники в Ашхабаде.
По сообщениям из Ашхабада, на прошлой неделе службы безопасности разместили муляж взрывчатки на территории водораспределительного предприятия, с целью учебной тренировки, а на следующий день вернулись и обнаружили, что «взрывчатку» никто не заметил. В результате были уволены ответственный за район Арчабил службы вневедомственной охраны, а также два сотрудника предприятия «Ашхабатагызсув», в том числе охранник.
Редакции не удалось выяснить детали происшествия и получить официальный комментарий у представителей предприятия.
Накануне сообщалось о предотвращении теракта в порту города Туркменбаши. В информации издания «Хроника Туркменистана», сообщалось, что инцидент произошёл 28 августа и туркменскими спецслужбами были задержаны два злоумышленника, пытавшихся пронести взрывчатку на борт грузопассажирского парома «Бахтияр», курсирующего между городами Туркменбаши и Баку.
15 августа правительство Туркменистана объявило о введение усиленного режима безопасности, круглосуточного дежурства военных и правоохранительных органов, а также о закрытии границ, ограничении визового порядка и усилении таможенного контроля. В официальном заявлении руководства страны сообщалось, что данные меры, вступившие в силу 17 августа, продолжатся до окончания V Азиатских игр, которые пройдут 17-27 августа в Ашхабаде.
Фото: azathabar.com.
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