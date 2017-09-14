Назарбаев рассказал о звонке Трампа
14 сентября 2017, 16:17
Телефонные переговоры глав государств - это обычное дело.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал на пресс-конференции в Акорде о звонке президента США Дональда Трампа, передает Zakon.kz.
«Телефонные переговоры глав государств - это обычное дело. Созваниваемся. Я ему (Дональду Трампу - авт.) звонил в ноябре, когда он избрался президентом. У нас был тогда длительный разговор. Он интересовался обстановкой в нашем регионе, России, Китае. Потом мы встретились в Эр-Рияде, когда была встреча США и арабских стран. Потом он сам позвонил. Перед этим на ЭКСПО-2017 приезжал руководитель Министерства энергетики США, я его принимал. Он был очень удовлетворен, восхищен экспонатами, уровнем организации выставки. По приезду, наверное, он доложил своему шефу и тот решил мне позвонить», - рассказал президент.
По его словам, разговор был, прежде всего, о казахстанско-американских отношениях.
«Я ему (Дональду Трампу) напомнил, что США, их компании вложили в Казахстан более 40 млрд долларов инвестиций. У нас работают 500 компаний с участием американского бизнеса, крупнейшие компании представлены здесь. Я просил, чтобы санкции, которые сейчас идут (антироссийские) не повлияли на работу этих компании. Он заверил, что это Казахстана не касается и подтвердил, что США с Казахстаном заинтересован в дальнейшем развивать этих отношения далее», - сказал Назарбаев.
Ксения Давыдова. Астана
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