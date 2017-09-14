Булат Бакауов проверил готовность павлодарской ТЭЦ-1 к отопительному сезону
14 сентября 2017, 17:00
На станции отметили, что располагают необходимым количеством топлива.
Теплоэнергоцентраль АО «Алюминий Казахстана», обслуживающая около 40 процентов павлодарцев, готова подавать тепло в город, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Аким Павлодарской области побывал на ТЭЦ-1, где посетил котельный и турбинный цехи. Как рассказал начальник теплоэнергоцентрали Александр Люфт, сегодня из основного оборудования в ремонте находятся только котел №2 и турбоагрегат №4, однако в течение месяца работы и на том, и на другом объектах будут завершены.
- По всему оборудованию, которое используется в отоплении города, ремонт полностью закончен, - заявил он. – Наша ТЭЦ готова к отопительному сезону уже с сегодняшнего дня. Как только ТОО «Павлодарские тепловые сети» скажут нам запускаться, мы начнем подачу тепла.
На станции отметили, что располагают необходимым количеством топлива. В зимние месяцы на складе ТЭЦ-1 планируется поддерживать запасы в размере 140 тысяч тонн угля и 1 тысячи тонн мазута.
Напомним, отопительный сезон в жилом фонде Павлодара планируется начать с 18 сентября, объекты соцкультбыта начнут подключать к теплу чуть раньше. По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, после заполнения систем во всех домах отопление будет примерно к 25 сентября.
Адиль Аскеров
Фото Валерия Бугаева
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