Назарбаев: Предпосылок для девальвации тенге нет
14 сентября 2017, 16:48
По мнению главы государства, на фоне стабильных цен на нефть на мировом рынке сырья предпосылок для резкого ослабления тенге нет.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает обстановку на внутреннем рынке валют стабильной, передает корреспондент Zakon.kz.
«Никаких предпосылок для возможной девальвации тенге в октябре-ноябре, по крайней мере, сейчас для этого нет. Свободно плавающий курс тенге - правильный. Если жестко его привязать, то придется тратить государственные деньги. Во всем мире так», - сказал он на пресс-конференции в Акорде, отвечая на вопрос о том, что некоторые эксперты прогнозируют в октябре-ноябре возможную девальвация тенге, в связи с чем эксперты предлагают отказаться от тартегирования и перейти к фиксированному курсу тенге.
Президент добавил, что переход к свободно плавающему курсу тенге был правильным.
«Если жестко его курс привязать, то придется тратить государственные деньги. Мы уже привыкаем, во всем мире так. Конечно, если резкие колебания будут такие, какие были, когда нефть была 135 долларов за баррель, и вдруг упала до 40 долларов за баррель. Рубль падает, а вместе с рублем - мы тесно связаны экономически - и тенге падает. Сегодня таких предпосылок нет, наоборот, мы говорили о нефти 52 - 55 долларов за баррель», - подытожил Н. Назарбаев.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта nb.kz
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