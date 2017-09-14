Подписан Меморандум о сотрудничестве между Генпрокуратурой и Международным финансовым центром «Астана»

Меморандум о взаимном сотрудничестве подписали Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов, Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (далее - Центр) Кайрат Келимбетов и экс-Верховный судья Англии и Уэльса Лорд Гарри Вульф.

Документ определяет основные направления сотрудничества между Генпрокуратурой, Центром и создаваемым судом Центра, который будет функционировать на процессуальных принципах и нормах Англии и Уэльса и стандартах ведущих мировых финансовых центров.

Сторонами планируется реализация совместных инициатив, направленных на продвижение и обеспечение верховенства права в Республике Казахстан, проведение образовательных мероприятий, в том числе с участием Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

Заключению Меморандума предшествовал ряд встреч, в ходе которых стороны обсуждали вопросы создания и развития суда Центра и Международного арбитражного центра в г. Астане.

Данная работа проведена в рамках практического исполнения 24 и 70 шагов Плана Нации, инициированных Главой государства.

Открытие независимого суда Центра планируется в январе 2018 года. Он будет рассматривать коммерческие и гражданские споры на основе принципов английского судопроизводства. Официальным языком Центра будет английский язык.

В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана», суд Центра обладает исключительной юрисдикцией по рассмотрению споров между участниками Центра, спорам, касающимся операций, осуществленных в Центре и подчиненной его праву, а также в отношении споров, переданных суду Центра по соглашению сторон.

Стороны выразили уверенность, что подписанный документ будет способствовать обеспечению эффективного механизма взаимодействия между сторонами и реализации совместных инициатив по направлениям сотрудничества, определяемых в меморандуме.

Жакип Асанов поблагодарил Кайрата Келимбетова и Лорда Вульфа за плодотворную совместную работу, направленную на укрепление взаимного сотрудничества.