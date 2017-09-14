Акмолинская общественность поддержала инициативу по переходу на латиницу

Сегодня в Кокшетау состоялся Форум общественности Акмолинской области, на котором обсудили вопросы перехода казахского алфавита на латинскую графику. В мероприятии приняли участие более 400 человек, это представители научной и творческой интеллигенции, этнокультурных и общественных объединений, политических партий, депутатского корпуса, профсоюзов и молодежи.

Открывая форум, аким области отметил, что в рамках реализации программной статьи Президента страны Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» определены важные задачи по переходу на латиницу. «Учитывая всю ответственность предстоящего общего дела, мы пригласили вас выразить свое мнение и видение на пути перехода к латинской графике», – сказал М.Мурзалин.

На форуме выступили заведующий кафедрой археологии, доктор исторических наук Евразийского национального университета им. Л.Гумилева Марал Хабдуллина, доктора филологических наук Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова Бердибай Шалабаев, Ольга Анищенко, кандидат педагогических наук Наталья Жумагулова, член Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана Наталья Дементьева и другие представители общественности.

В своем выступлении директор высшего казахского педагогического колледжа им. Ж.Мусина Нуртас Ахат подчеркнул: «Переход на латиницу является требованием времени и открывает новые возможности для доступа к самым современным достижениям науки и техники. Кроме того, это существенно облегчит процесс изучения казахского языка и будет способствовать лучшему освоению зарубежных языков, продвижению его в мире».

А писатель-переводчик Г.Толегул считает, что реформы имеют историческую значимость для нашего народа. «Задача реальной модернизации общественного сознания, духовности нации диктует, что мы должны решиться на такой шаг. Достижения, успехи Казахстана за четверть века позволяют с уверенностью сказать, что наш народ с честью воплотит в реальность и эту задачу», – сказал Г. Толегул.

В завершение участники форума выступили с обращением в поддержку инициативы по переходу казахского языка на латинскую графику.

«Переход на латиницу - это сближение Казахстана с мировым сообществом, в котором большинство стран используют именно эту письменность. Молодое поколение, изучая казахский язык на латинице, быстрее будет усваивать английский язык. Иностранцам тоже легче будет овладеть казахским языком, что будет содействовать узнаваемости Казахстана в планетарном масштабе. Это интеграция Казахстана в глобальное информационное пространство. Все наши цифровые ресурсы, культурное наследие будут доступны для всех пользователей латинского алфавита в мире», – говорится в тексте обращения общественности Акмолинской области.



