Почти миллион молодых южан поддерживает переход на латиницу

В настоящее время мы можем сократить алфавитные буквы звуков на используемом нами языке и таким образом сохраним естественность казахского языка.

Балмаржан Нарбекова, руководитель управления по вопросам молодежной политики ЮКО:

«Мы, молодежь Южно-Казахстанской области, как будущее поколение духовного возрождения, принимая во внимания, что в первую очередь нам нужно изучить латинские буквы, единодушно поддерживаем начало перехода на латинский алфавит.

В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» сказали, что к 2025 году нужно начать внедрения к использованию латинского алфавита. Всем известно, что в нынешнем компьютерном веке в интернет-системе доминирует латинский алфавит. Мы, переходя к латинскому алфавиту, во-первых, решим вопрос о чистоте языка.

В настоящее время мы можем сократить алфавитные буквы звуков на используемом нами языке и таким образом сохраним естественность казахского языка.

Также при изучении казахского языка ясно, что орфография и правила будут уменьшены. Это упростит процесс обучения во всех школах и даст возможность экономии времени и финансов».





Береке Дуйсебеков, директор областного молодежного ресурсного центра ЮКО:

«Переход к латинскому алфавиту не только сохранит чистоту языка, мы верим, что это даст возможность казахскому языку быть на международном уровне. Казахский язык получит много эффективных возможностей вступить в международную информационную систему, через новые компьютерные технологии.

Также переход будет выгодным в укреплении тесных связей в духовных, культурных, научных и экономических отношениях с родственно тюркским миром.

Сегодня Казахстан вступил в двадцать шестой год Независимости. Мы, молодежь, свидетельствуем о процветании нашей страны и ее развитии из года в год. Мы растем и развиваемся, гордясь нашей историей, пробуждая в себе патриотизм».



