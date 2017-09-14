Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В "Банд'Эрос" смерть экс-солистки связали со вспышками на Солнце

14 сентября 2017, 21:10

У Родики Змихновской случилось кровоизлияние в мозг, от которого она впала в кому и в скором времени скончалась.

В пресс-службе "Банд'Эрос" назвали возможную причину кровоизлияния в мозг у бывшей солистки коллектива Рады (Родики Змихновской). Представители группы не исключают, что исполнительница могла впасть в кому, а впоследствии скончаться из-за активности на Солнце, которая усилилась в начале сентября.

— Рада поехала проведать подругу в Калифорнию. Там, как мы думаем, из-за недавно случившихся вспышек на солнце у нее случилось кровоизлияние в мозг, — приводит слова представителя пресс-службы коллектива издание Hello.

Бывшая солистка "Банд'Эрос" впала в кому, в которой находилась несколько дней. Её пытались спасти медики, однако она скончалась.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...