Ученые нашли лекарство от рассеянного склероза

Учёные Гарвардской школы здравоохранения в Бостоне выяснили, что недостаток витамина D в крови может значительно увеличить риск развития рассеянного склероза, сообщает Лайф со ссылкой на MedicalExpress. Как отмечают исследователи, в ходе осмотра нескольких десятков пациентов-женщин выяснилось, что коррекция уровня витамина D в организме может предотвратить развитие болезни.

Исследователи пояснили, что критическим и способствующим развитию тяжёлых заболеваний является показатель менее 30 нмоль/л. Почти у 60% исследованных женщин с диагнозом "множественный склероз" уровень витамина D был критически низким. Употребление витамина D, в свою очередь, снижает риск развития болезни почти на 40%.

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