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Компания Apple объяснила свой провал на презентации iPhone X

14 сентября 2017, 21:14

Вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги не смог разблокировать iPhone X при помощи сканера лица и был вынужден воспользоваться запасным устройством.

Представитель Apple в беседе с изданием Yahoo Finance объяснил, почему система защиты Face ID не сработала на презентации iPhone X 12 сентября.

Напомним, вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги не смог разблокировать iPhone X при помощи сканера лица и был вынужден воспользоваться запасным устройством. Подобная заминка вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей, которые предположили, что новая функция работает некорректно.

Однако представитель Apple пояснил, что проблемы с авторизацией возникли не из-за технического сбоя. В досадной оплошности виноваты сотрудники Apple, которые не учли некоторых особенностей работы Face ID.

Пока рабочие готовили устройство к презентации, система пыталась идентифицировать их лица. После нескольких неудачных попыток Face ID потребовала ввести ПИН-код — точно такой же механизм реализован в сканере отпечатков пальцев Touch ID.

— Система сработала именно так, как и должна была, — резюмировало издание.

Помимо флагманского iPhone X на презентации были представлены смартфоны iPhone 8/8Plus и смарт-часы Apple Watch Series 3. Также 12 сентября компания огласила российские цены новинок и даты начала продаж.

Фото: © REUTERS/Stephen Lam


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