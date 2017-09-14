Друзья Задорнова рассказали о состоянии здоровья артиста

Михаил Задорнов несколько месяцев тому назад пошел на смелый шаг: без утайки сообщил, что отменяет свои концерты из-за того, что ему предстоит пройти курс химиотерапии. Врачи диагностировали у звезды программы «Аншлаг!» глиобластому – рак головного мозга. Вскоре он успешно перенес операцию в одной из клиник Германии. Поклонники артиста на время успокоились. Но в конце этого августа их ожидал шок: певец Иосиф Кобзон в одном из своих интервью обмолвился, что 69-летний Михаил Задорнов находится между жизнью и смертью, пишет Sobesednik.ru.

– Я знаю, что Михаил Задорнов очень сильно болеет, – сообщил нашим корреспондентам Иосиф Давыдович Кобзон. – Да, он умирает. Но это все, что я могу сказать. Умирает талантливейший артист.

Мы решили связаться с близкой подругой Михаила Николаевича – Региной Дубовицкой. Еще в начале года она охотно делилась информацией о состоянии здоровья своего коллеги.

– Мише сделали сложную операцию, – говорила тогда Регина Игоревна. – Операция прошла успешно. Теперь ему предстоит длительное лечение. Мы с Мишей почти каждый день созваниваемся, он не собирается опускать руки, у него всегда был очень сильный, волевой характер. Тем более что он хочет вернуться к зрителям, писать новые книги.

Прошло полгода, и теперь Регина Дубовицкая не столь оптимистично настроена.

После заявления Кобзона она сказала следующее:

– Вы знаете, сам Михаил и его семья просят нас не комментировать его здоровье. – 68-летняя Регина Игоревна сказала как отрезала. – Я уважаю эту семью и поэтому ничего вам не скажу!

Другие коллеги Михаила Задорнова по программе «Аншлаг» тоже постарались аккуратно обойти эту тему.

– Вы знаете, ничего сказать не могу, Мишу я видел около двух лет назад. – это слова писателя и драматурга Аркадия Инина. – Тогда все было в порядке. – Ничего не знаю о его болезни, – заявила юмористка Елена Воробей. – Я слышал от коллег, что Миша болеет, но насколько все плохо, сказать вам не могу, – поведал писатель-сатирик Семен Альтов.

Видимо, именно из-за того, что друзья и близкие Михаила Задорнова хранят молчание, в прессе и появляются все новые и новые домыслы о состоянии юмориста. Так, одно издание, ссылаясь на друга сатирика, но при этом не указав имени источника, сообщило о том, что Михаил Задорнов настолько отчаялся и опустил руки, что даже отказался от лечения и покинул клинику в Прибалтике, где долгое время медики пытались побороть его страшный недуг.

– Все это совершенно не так! – возмутилась помощница Михаила Задорнова по имени Елена. – Михаил Николаевич по-прежнему находится в клинике и проходит лечение. Все идет по плану, как изначально и наметили врачи. Я не знаю, почему Иосиф Кобзон сказал, что он умирает. Отвечать за слова Иосифа Давыдовича я не могу, от себя лишь скажу, что ничего подобного нет. Семья Михаила Задорнова просит не беспокоить их вопросами. Единственное, что я им с радостью могу передать от вас – так это пожелание скорейшего выздоровления.

Корреспонденты решили выяснить: может быть, поклонники сатирика обращались за помощью в благотворительное общество Русфонд? Это оно несколько лет назад собрало на лечение певицы Жанны Фриске (она страдала от такого же недуга, как и Михаил Задорнов) 21,6 миллиона рублей.

– Да, тогда мы попытались сделать все, что могли, – сказала нам эксперт Русфонда Ирина Бруггер. – Мы хотели помочь человеку, не думая о последствиях. Сейчас нет смысла говорить о том, правильно это было сделано или нет, все видят результаты этого шага. (Несмотря на немаленькую сумму, спасти жизнь Жанны Фриске не удалось, зато из-за денег возникли скандалы, вплоть до суда. – Авт.) – Что касается Михаила Николаевича Задорнова: просьба о помощи к нам не поступала и мы этот вопрос не обсуждали.

Фото: Александр Алешкин