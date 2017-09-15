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США ввели санкции в отношении двух украинских авиакомпаний

15 сентября 2017, 00:10

Оба перевозчика сообщают, что их основная деятельность — выполнение чартерных рейсов.

Министерство финансов США заявило о своём решении ввести санкции в отношении двух украинских компаний — ДАРТ и "Хорс". Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба ведомства, передает L!FE.

О причине такого решения не сообщается. Ожидается, что это будет сделано в ближайшее время. Лишь отмечается, что введение санкций может быть связано с киберпреступлениями, контрабандой наркотиков, а также в рамках контртеррористической деятельности.

Компаниям теперь запрещено вести бизнес с гражданами и компаниями США. Также замораживаются их активы в Штатах при их наличии.

Согласно данным на сайте компании "ДАРТ", она была основана в 1997 году. Она работает на рынке чартерных туристических перевозок. В 2014 году получила разрешение на выполнение грузовых перевозок. Основная деятельность — групповые чартерные программы на среднемагистральных воздушных судах и разовые заказные рейсы на самолётах бизнес-класса.

Авиакомпания "Хорс" также сообщает, что специализируется на пассажирских и чартерных перевозках. Она предоставляет полный чартерный сервис. Отмечается, что полёты выполняются по Европе, Ближнему Востоку и Африке.

Фото: khors.com.ua


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