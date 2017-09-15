Булат Касымов: Нынешняя система обучения убивает лобачевских и эйнштейнов

У нас в редакции основатель и руководитель Евразийского Фонда развития инноваций, предприниматель Булат Касымов. Мы обсуждаем новые подходы, которые, по его словам, способны взорвать инновационный потенциал стран ОИС и помочь Казахстану занять достойное место в числе лидирующих стран мира – Zakon.kz





- Булат Серикжанович, насколько я знаю, вы были участником первого Саммита ОИС по науке и технологиям, который прошел буквально на днях в Астане, и очень активно общались с зарубежными коллегами, гостями, они с большим интересом слушали вас. Чем вы их так заинтриговали, о чем говорили?





- Действительно, на этой встрече мы с ними очень хорошо общались, меня даже выслушало руководство комитета по науке и технологиям при ОИС. Дело в том, что нашим фондом была разработана концепция специально для стран ОИС, хотя она актуальна и для любой страны, для любого объединения. Суть ее в том, чтобы создать эффективную инфраструктуру для поиска, поддержки и развития талантливых детей со школьного возраста и воспитания класса изобретателей и инноваторов, ведь во все времена все новое - будь то музыка, картины, научные или инженерные открытия, изобретения, инновации создавали исключительно одаренные, талантливые личности.





Талантливые люди определяют развитие любых направлений цивилизации. Музыку пишут композиторы, стихи пишут поэты, картины рисуют художники, песни поют певцы… В каждом виде деятельности только отдельные, очень даровитые люди могут создавать шедевры, которые идут в копилку достижений человеческой цивилизации.

Но для того, чтобы композитор мог написать шедевр, который будут исполнять сотни лет, необходимо дать возможность маленькому человечку, который наделен талантом композитора, учиться музыкальной грамоте, слышать музыкальные произведения, созданные великими композиторами.

И только в этом случае есть вероятность, что талант проявится и человечество получит еще одну чудесную мелодию, которая будет радовать сердца людей. То же самое можно сказать и про любой другой вид деятельности.





- Что, по-вашему, нужно для того, чтобы вырос талантливый человек?





- Для этого надо, чтобы у как можно большего круга детей был доступ к развитию своих талантов с раннего возраста. Сегодня в большинстве развитых странах такие условия созданы для музыкантов, художников, спортсменов, шахматистов, певцов…, но для поиска, отбора и развития талантливых изобретателей и инноваторов таких условий практически нет. Поэтому шанс у одаренного изобретателя развить свой талант и сделать великое открытие так же мал, как если бы Баху или Моцарту не дали возможность играть на музыкальных инструментах и ждали бы от них создания музыкальных шедевров.

А сколько таких бахов и моцартов мир так и не узнал только потому, что они родились в бедных семьях и не имели доступа к музыкальному образованию. И вряд ли бы мир узнал Капабланка или Алехина, если бы они в детстве не имели доступа к шахматам.

Или проведем аналогию с футболом, а ведь футбол эта коммерческая и вполне сформировавшаяся отрасль. Кто бы мог подумать еще лет 30 назад, что футболист может зарабатывать 60 млн евро в год, как Лионель Месси. Его история вообще очень показательна в этом смысле. Он родился в небогатой семье рабочего и уборщицы, но уже с пяти лет играл в футбол в любительском клубе под руководством отца. В 11 лет у него были диагностирована болезнь, на лечение которой требовалось по 900 долларов в месяц. Ни у родителей, ни у детского клуба, в котором тогда играл Месси, таких денег не было.





По настоянию одного из акционеров клуба Барселона, отец Месси повез его на показ в этот клуб, где игра 13-летнего мальчика произвела такое впечатление на руководителей клуба, что они полностью оплатили и лечение Месси в сумме около 90 тысяч евро в год, и переезд, и проживание его в Испании. Фактически только материальная помощь юному Месси позволила ему реализовать свой талант и стать не только одним из самых успешных и высокооплачиваемых футболистов в мире, но и принести своему клубу и акционерам, которые поверили в его талант, огромные прибыли.





- Так какие составляющие успеха вы видите конкретно в данном случае?





- Первое - талантливый ребенок. Второе - возможность играть в футбол в детском клубе, где он смог продемонстрировать свой талант. Третье - попадание на просмотр в один из мировых клубов. Четвертое - финансирование акционерами клуба переезда и проживания в Европе

и дорогостоящего лечения под возможные будущие успехи. Пятое - игра вместе с талантливыми одноклубниками под руководством отличных тренеров. Убери хотя бы одно из этих составляющих и мир вряд ли бы увидел игру Месси, которую он показал в Барселоне.

Таким образом, нужно создавать условия для поиска и развития талантливых изобретателей, если, конечно, мы хотим реальных инноваций в своей стране.

Поскольку никто не может заранее сказать, какой именно ребенок и из какой семьи завтра станет гениальным изобретателем, то нужна такая система отбора, которая позволила бы на ранней стадии выявлять одаренных изобретателей, обеспечивать им доступ к современным знаниям и возможность обучения и тренировки под руководством опытных преподавателей.





- Вы грезите построить эту систему во всем мире или только в странах ОИС и насколько реальны ваши амбиции?





- В перспективе это хотелось бы видеть во всем мире, но начать надо с мусульманского мира, потенциал просто колоссальный и это прекрасно понимают политики и наше руководство в частности. Работа первого Саммита ОИС по науке и технологиям в Астане прошла очень продуктивно, были подписаны очень грамотные документы и программы, дело только за имплементацией и наша концепция, по сути, это и есть инструмент этой имплементации. Это я и пытался донести до участников Саммита, экспертов различных отраслей, представленных от каждой страны ОИС. Отзывы были положительные, и это вселяет оптимизм.





- Хотите охватить весь мир?! Не слишком ли смелая заявка?





- Ну что сказать… Для игры в футбол сегодня, так же как и сто лет назад, необходимы две команды, футбольное поле, мячи, форма, тренеры, судьи, ведь футбол – игра реальная, в него нельзя играть дистанционно. Но для развития, например, творческих способностей шахматиста не обязательно ходить в клуб и играть на деревянных досках с соперником. Сегодня в шахматы можно играть, не выходя из дома, достаточно лишь иметь доступ к компьютеру и интернету.





Последнее время активно развиваются компьютерные игры, по которым проводятся мировые чемпионаты с большими призовыми фондами, на которых молодые талантливые игроки из разных стран зарабатывают хорошие деньги. Между тем, они тренируются дома и играют в командах, члены которых могут находиться в разных точках мира. Сегодня уже существует современная система поиска и отбора талантов, проводятся различные олимпиады, конкурсы и так далее.





- А в чем, собственно, отличие вашей системы отбора?





- Изобретательство это тоже своеобразный талант, скорее, похожий на талант композитора, создающего мелодию, которой до него не было. Талантливый композитор создает талантливые шлягеры, гениальный композитор создает гениальные произведения. Гениальные композиторы рождаются очень редко, так же как и гениальные изобретатели. И очень важно вовремя найти и поддержать юное дарование, ведь, как я уже сказал, если бы великим композиторам не дали бы возможность в детстве играть на музыкальных инструментах и слушать музыку предшественников, то вряд ли они реализовали бы свой природный талант.





Изобретатель, инноватор – человек, мозг которого устроен так, что он легче других находит новые закономерности и может комбинировать их в новых механизмах или приборах, которых еще вчера человечество не знало. Это тоже талант, который дан далеко не каждому.

Но сегодняшний мир устроен так, что талантливые изобретатели не могут проявить себя в детстве.

Им практически закрыт доступ к научным и техническим знаниям, а в развитии технических знаний человечество ушло так далеко вперед, что только для изучения уже открытых знаний необходимо много лет кропотливого учения в школе, вузе, аспирантуре и так далее.





- Что не так с современной системой образования, которая, на ваш взгляд, не справляется с обучением будущих изобретателей?





- Успешное изучение уже открытых кем-то знаний и умение мыслить и делать открытия и изобретения самому – разные вещи, так же как создать красивую мелодию или хорошо сыграть написанную кем-то мелодию на музыкальном инструменте – тоже разные вещи. Поэтому на свете хороших музыкантов-исполнителей всегда больше, чем хороших композиторов. Создать новую мелодию гораздо сложнее, чем сыграть ее. Мы видим, что есть много музыкантов-виртуозов, которые могут превосходно сыграть сложнейшие музыкальные произведения, но при этом не могут написать ни одной красивой мелодии. И, наоборот, есть композиторы, которые могут сочинить прекрасную мелодию, но не могут ее сыграть так же хорошо, как музыкант-виртуоз или спеть ее как хороший певец. И редко когда певец может быть хорошим композитором. То же самое в науке и технике.





Успешное усвоение накопленных знаний еще не означает, что у человека есть способность к творческому мышлению в этой области. Поэтому в мире так много инженеров, которые могут хорошо считать по уже открытым формулам или создавать механизмы по уже открытым принципам или идеям, но мало людей, которые способны создавать что-то принципиально новое, прорывное. Нельзя обучать и развивать творческих людей так же, как рядовых инженеров и нельзя развивать композитора, заставляя его хорошо петь чужие песни, в нем надо поощрять умение сочинять новые мелодии, а не петь чужие. И, конечно, должна быть система отбора и прослушивания таких мелодий ведущими композиторами, которые способны уловить в ребенке большой потенциал и талант. То же самое и в изобретательстве.





Нудное и многолетнее заучивание уже открытых формул и теорем калечит творческую личность.

А нынешняя система тестов так вообще убивает всякое стремление к творчеству, потому что не оставляет никакого простора для творчества.

Надо просто угадать один правильный ответ. А кто сказал, что он правильный? Кто это доказал? Может, в каких-то случаях он неправильный? Может, он правильный только с точки зрения науки и техники 2017 года, а через пять лет он будет уже неправильный?!





- Есть ли конкретные примеры, когда традиционная система образования «убивала» творческих людей?





- В истории человечества таких примеров немало. Приведу только один. Лобачевский создал свою неевклидовую геометрию в 1830-х годах и она почти сорок лет не была признана современниками. Его открытие всячески осмеивало и отрицало большинство ученых-математиков того времени. Но, тем не менее, Лобачевский продолжал развивать свою теорию, не смотря ни на что. А знаете, почему?





- Почему?





- Потому что по натуре он был творец. И только после его смерти мир постепенно созрел до понимания его идей. А сотни профессоров-математиков, которые так и не поняли новизну его идей, считались хорошими математиками и успешно защищали докторские диссертации и умели хорошо считать по ранее открытым формулам евклидовой геометрии. Но новое знание, которое противоречило их познаниям, они долго не могли даже понять, а не то чтобы открыть. Так вот, сегодняшняя система обучения воспитывает таких вот профессоров - знатоков старых истин, умеющих пользоваться старыми теоремами, но неспособных самим открывать принципиально новые знания.





Нынешняя система обучения убивает лобачевских и эйнштейнов и порождает тысячи «ученых», которые много знают, но ничего нового открыть не могут. Это своего рода певцы в музыкальном мире, которые имеют богатый репертуар и хорошо поют старые песни, но не могут создать ни одной своей хорошей песни.





- То есть вы предлагаете принципиально изменить систему поиска талантов? Как?





- Нам нужна такая система отбора и развития творческих личностей, которая была бы нацелена на поиск и поощрение не «певцов», а «композиторов» в мире технических идей, тех, кто склонен к творческому неординарному самостоятельному мышлению. Для этого надо создать систему, аналогичную прежним школьным олимпиадам по математике, физике, химии, но отбирать победителей не по умению решать задачи известными ранее способами, а по умению мыслить творчески. Поэтому задачи должны быть не столько по знаниям по конкретному предмету, сколько на сообразительность и умение мыслить нешаблонно. А создавать такие задачи и оценивать красоту и оригинальность их решения могут только люди, которые сами в достаточной мере обладают такими качествами – мыслить не стереотипно и творчески решать нестандартные задачи. Это то же самое, что будущего гениального композитора может учить только композитор, может, и не такой талантливый, как ученик, но именно композитор, который умеет оценивать красоту созданных новых мелодий.





- Хорошо, провели конкурсы, олимпиады, выявили победителей, а дальше что?





- Творчески одаренным детям, прошедшим отбор, необходимо обеспечить две важные вещи - бесплатный и свободный доступ к научной и технической информации на родном языке и возможность слушать в онлайн доступе лекции и участвовать в семинарах ведущих научных и технических специалистов в различных отраслях. Это обеспечит быстрый рост талантливых изобретателей.





Кроме того, следует выстроить систему материального стимулирования успехов в данной области. Сначала путем грантов и призов за оригинальные и самобытные способы решения различных задач и проблем, где оценивать знания не по признаку «правильно-неправильно», «верно-неверно», а «оригинально-шаблонно».





- Воспитываем таких вундеркиндов индивидуально или объединяем в команды?





- Творчески одаренные дети должны объединяться в творческие команды по интересам в разных перспективных направлениях науки и техники, которые будут признаны приоритетными для финансирования. Для этого должен быть заложен принцип, что команда для решения каждой задачи подбирается индивидуально, по желанию самих людей. Если задача решается, то вся команда получает призовые поровну, независимо от того, кто какой вклад внес.





Во-первых, это позволит избежать ненужных споров, у кого вклад покруче. Во-вторых, вся команда должна быть нацелена на решение задачи, поэтому все ее члены должны быть максимально открытыми для обсуждения. В противном случае может возникнуть соперничество между членами команды и, соответственно, утаивание части догадок или информации, чтобы додумать мысль самому и предоставить в максимально готовом виде, вместо того, чтобы сразу вбросить ее в команду для общего обсуждения и развития.





- Команды без лидеров?





- Лидеры определятся естественным образом, вокруг них будут собираться творческие личности для решения тех или иных задач, например, в реальном секторе экономики, по снижению себестоимости, улучшению потребительских свойств товаров и так далее.





- Выше вы сказали, что систему поиска и отбора талантов надо начать с мусульманского мира. Почему с мусульманского?





- Ответ прост. Современная западная наука сегодня находится в лидерах, это никто не отрицает, однако по причине эгоистических, так называемых индивидуалистических ценностей, которые исповедует современная западная цивилизация, темпы развития изобретений и инноваций в целом падают.





Исламский же мир в своих убеждениях более коллективистский. Есть понятие джамаат, то есть община, плюс два критически важных фактора. Первый - присутствие веры в скрытое и упование на Господа Бога, который, в соответствии с мусульманским вероучением, управляет причинами (обстоятельствами) и вкладывает успех в следствия. Второй - отсутствие зависимости от высокой, постоянно растущей зоны комфорта.





- Булат Серикжанович, разве не стремление к индивидуализму ведет к прогрессу и прорыву в инновациях и сегодня разве мы не наблюдаем расцвет западной цивилизации? Их система породила Марка Цукерберга, Стива Джобса и Илона Маска, а исламский мир погряз в войнах и разрухе. Ваши слова можно отнести к области научной фантастики, уж извините.





- Понимаю вас, но сегодня человечество накопило колоссальный объем научных знаний, и люди создают несопоставимо (с этим объемом знаний) мизерное число реально значимых инноваций. Давайте приведем пример с реально значимыми открытиями в истории человечества, которые дали мощный скачок в развитии. И что на ум приходит? На ум приходит только двигатель внутреннего сгорания и огнестрельное оружие. Первое изобретение позволило человеку пересесть с лошади на машину, второе же позволило западным странам колонизировать другой мир. Оба события дали огромный мультипликативный эффект развитию человека и это трудно оспорить.





Так вот, законы физики, которые лежат в основе работы двигателя внутреннего сгорания, были известны человечеству много-много лет назад, чем изобретение самого двигателя. И порох был изобретен китайцами за 1,5 тысячи лет до нашей эры, и только в 1132 году, согласно хроникам, люди применили его в огнестрельном орудии. Как видим, эти знания присутствовали на протяжении веков, прежде чем кто-то, явно одаренный и талантливый, понял, что их можно использовать в гениальных изобретениях. Также сотни лет люди кипятили воду, но только спустя какое-то время кто-то понял, что пар можно использовать в паровых двигателях.





Еще раз повторяю, сегодня человечество накопило огромнейший багаж знаний, а открытий чрезвычайно мало, потому что исследователи эгоистичны и боятся работать в команде, они стремятся единолично получить патент и наслаждаться благами от своего изобретения.

Но знаний, как я уже сказал, сейчас настолько много, что человеку просто нереально их освоить, и по-настоящему высокие открытия сегодня можно делать только на стыке отраслей. Поэтому я и говорю, что надо объединять в команды талантливых людей из различных областей. Как говорится, один Лионель Месси или Рональдо не способны устоять перед командой, а тем более забивать голы.





Что касается сегодняшних флагманов инноваций, о которых вы упомянули в вопросе... Бесспорно, они лидеры, но они только проложили дорожки в виде эффективных коммуникативных сетей, что позволяет людям говорить, слышать и видеть друг друга гораздо быстрее, эффективнее, глобальнее. Но если же теперь, используя интернет и сети, объединить мозги талантливых людей в коллективный разум, то, поверьте, плоды будут несравненно больше и значимее, чем сами инструменты коммуникаций. И, кстати, факты и события из научной фантастики зачастую приходят в реальную жизнь. Разве не так?





Торгын Нурсеитова







