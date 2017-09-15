С первого августа в Алматы стоимость проезда стала дифференцированной: с «Онай» 80 тенге, а за наличные – 150.

Алматинские перевозчики нашли новый способ обойти систему оплаты проезда «Онай». Уже больше месяца в мегаполисе действует дифференцированный тариф. Для тех, кто расплачивается карточкой «Онай», стоимость проезда – 80 тенге, а для тех, кто наличными – 150 тенге. Водители стали брать по сто тенге, но билет за эти деньги не предоставляют, сообщает 31 канал





Журналистом был проведен эксперимент, согласятся ли кондукторы принять 100 тг. Можно сказать, эксперимент удался. В автобусе за двоих кондуктор принял 200 тенге. Контролеры «Онай» маршрут за это время не проверили. Если они поймают безбилетника, то кондуктору и пассажиру выпишут штраф – почти пять тысяч тенге.





С первого августа в Алматы стоимость проезда стала дифференцированной: с «Онай» 80 тенге, а за наличные – 150. Прошел месяц, и водители нашли выход. Они берут по 100 тенге. Многих пассажиров это тоже устраивает. Все-таки на 50 тенге дешевле.





В транспортном холдинге ответили, что могут проверять контролеров и билеты у пассажиров только во время своих рейдов. Там разводят руками: мол, уследить за всеми невозможно.





– Некоторые с водителями договариваются. Некоторые водители, бывает, пустые билетики дают и собирают за проезд по 150 так же. Но это получается на совести водителей и пассажиров, - сказал автоперевозчик Абдумажит Низамов.





И все же после введения дифференцированного тарифа расплачиваться «Онай» стали чаще. Выросла и выручка автопарков. Но, видимо, в этой сфере порядок навести не по силам никому. Ведь в данном случае заинтересованными оказались и водители, и пассажиры.



