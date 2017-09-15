За месяц в Алматы выявили около 5 тыс нарушений правил парковки и стоянки

Порядка 5 тысяч нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств выявили в Алматы с начала ОПМ «Парковка» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Данное правонарушение регламентировано нормами ч.1 ст.597 КРКобАП. И, как утверждают в полиции, согласно анализу, это одно из частных нарушений, допускаемых на дорогах мегаполиса.





Всего с начала отработки, которая началась месяц назад, в городе выявлено 38 973 правонарушений, 18 193 из которых – нарушения правил дорожного движения.





"В частности, выявлено 343 автомашины, передвигавшихся без государственных регистрационных номерных знаков или с подложными ГРНЗ, еще 470 водителей привлечены к административной ответственности за тонирование окон машин, 261 автолюбитель оштрафован за отсутствие технического смотра ТС. Кроме того, выявлено 1 763 факта использования во время управления транспортным средством сотового телефона, 2 375 – не пристегнутый ремень безопасности, 208 фактов нарушения правил проезда перекрестка, 2 029 фактов нарушения правил маневрирования, 42 факта – выезд на полосу встречного движения, 4 683 факта – нарушение правил остановки и стоянки ТС, 4 302 факта – нарушение правил знаков и разметки, 117 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 172 факта – управление авто без документов, 464 факта – нарушение правил дорожного движения пешеходами, 11 фактов стоянки ТС в местах, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями. В результате принятых мер с начала ОПМ «Парковка» 452 транспортных средства водворены на специализированную штрафную стоянку», - привел статданные начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов, отметив, что локальные рейдовые мероприятия будут продолжены и впредь.