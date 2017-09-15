Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Maserati вывела на тесты конкурента BMW X5 M

15 сентября 2017, 13:40

Фотографы-шпионы «застукали» на дорожных тестах прототип самой мощной модификации нового итальянского внедорожника Maserati Levante.

По информации наших иностранных коллег, «горячий» кросс Maserati Levante GTS будет оснащаться модернизированным 3,8-литровым бензиновым мотором V8 с двумя турбинами. Ориентировочная мощность – 530 лошадиных сил. Крутящий момент – 709 Нм.



Помимо доработанного мотора, «заряженный» Maserati Levante GTS также получит пересмотренный аэродинамический обвес, спортивный выхлоп, перенастроенную подвеску, более массивные облегчённые колёса и доработанную тормозную систему.



Напомним, что в настоящий момент самой производительной версией итальянской новинки является автомобиль Maserati Levante S. В моторном отсеке этой машины расположен 430-сильный 3,0-литровый 6-цилиндровый движок, благодаря которому внедорожник набирает первую сотню за пять секунд. Максимальная скорость – 263 км/ч.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...