Maserati вывела на тесты конкурента BMW X5 M
15 сентября 2017, 13:40
Фотографы-шпионы «застукали» на дорожных тестах прототип самой мощной модификации нового итальянского внедорожника Maserati Levante.
По информации наших иностранных коллег, «горячий» кросс Maserati Levante GTS будет оснащаться модернизированным 3,8-литровым бензиновым мотором V8 с двумя турбинами. Ориентировочная мощность – 530 лошадиных сил. Крутящий момент – 709 Нм.
Помимо доработанного мотора, «заряженный» Maserati Levante GTS также получит пересмотренный аэродинамический обвес, спортивный выхлоп, перенастроенную подвеску, более массивные облегчённые колёса и доработанную тормозную систему.
Напомним, что в настоящий момент самой производительной версией итальянской новинки является автомобиль Maserati Levante S. В моторном отсеке этой машины расположен 430-сильный 3,0-литровый 6-цилиндровый движок, благодаря которому внедорожник набирает первую сотню за пять секунд. Максимальная скорость – 263 км/ч.
Via livecars
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