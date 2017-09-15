Maserati вывела на тесты конкурента BMW X5 M

Фотографы-шпионы «застукали» на дорожных тестах прототип самой мощной модификации нового итальянского внедорожника Maserati Levante.









Помимо доработанного мотора, «заряженный» Maserati Levante GTS также получит пересмотренный аэродинамический обвес, спортивный выхлоп, перенастроенную подвеску, более массивные облегчённые колёса и доработанную тормозную систему.









Напомним, что в настоящий момент самой производительной версией итальянской новинки является автомобиль Maserati Levante S. В моторном отсеке этой машины расположен 430-сильный 3,0-литровый 6-цилиндровый движок, благодаря которому внедорожник набирает первую сотню за пять секунд. Максимальная скорость – 263 км/ч.





По информации наших иностранных коллег, «горячий» кросс Maserati Levante GTS будет оснащаться модернизированным 3,8-литровым бензиновым мотором V8 с двумя турбинами. Ориентировочная мощность – 530 лошадиных сил. Крутящий момент – 709 Нм.