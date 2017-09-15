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В Сети появилось полное видео пресс-конференции Назарбаева

15 сентября 2017, 16:36

В пресс-конференции приняли участие журналисты более чем 50 казахстанских и зарубежных СМИ.

Полное видео пресс-конференции главы государства для отечественных и зарубежных СМИ выложили в Сеть, передает Zakon.kz.

Ссылки на видео разместила Акорда на своей страничке в Facebook.

Напомним, накануне в пресс-конференции приняли участие журналисты более чем 50 казахстанских и зарубежных средств массовой информации. В ходе встречи глава государства подвел итоги прошедших в стране международных мероприятий и ответил на наиболее актуальные вопросы.

В частности, Нурсултан Назарбаев рассказал об успехе специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и разъяснил значимость прошедшего Саммита ОИС по науке и технологиям в Астане. Кроме этого, президент ответил на ряд ключевых вопросов международной повестки дня и поделился ожиданиями от Астанинского процесса по урегулированию конфликта в Сирии.

Глава государства остановился на важности модернизации казахского языка и перехода к латинице, а также рассказал о своем недавнем телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву были заданы и личные вопросы, в том числе касающиеся использования информационных технологий, а также о его ожиданиях от предстоящего поединка Геннадия Головкина.

Пресс-конференция также будет показана в эфире республиканских каналов в ближайшее время.


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