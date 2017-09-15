Представители гражданского общества: Переход на латиницу - это выбор современного общества

"Переход на единый стандарт алфавита государственного языка на латинскую графику является одним из самых актуальных вопросов для нашего общества", - сказала депутат Талдыкорганского городского маслихата.

14 сентября в Талдықорған в Доме Журналиста Гражданским Альянсом Алматинской области, и Консалтинговым центром НПО организована встреча представителей гражданского сектора по обсуждению перехода на латиницу.





В обсуждении приняли участие Қажет Андас – журналист областной газеты «Жетісу», Исаева Қаламқас Есенқұлқызы – заместитель председателя областного филиала народно-демократической патриотической партии «Ауыл», член Общественного Совета города Талдыкорган, Боранбаев Дамир Қалыбекұлы – заместитель председателя областного филиала партии «Бирлик», Калиева Бакыт Асанқызы – председатель общественного обьединения «Жас ұрпақ», Оксана Яхимович – депутат Талдықорғанского городского маслихата.





«От себя лично хочу сказать, что сегодня переход на единый стандарт алфавита государственного языка на латинскую графику является одним из самых актуальных вопросов для нашего общества. Его введение обеспечивает нашу коммуникационную, культурную и технологическую гармонизацию с международным сообществом» отметила в своем выступлении Оксана Яхимович – депутат Талдыкорганского городского маслихата.





«Я убеждена, что казахстанские НПО, в том числе общественные организации Алматинской области, выразят готовность к сотрудничеству» заверила Калиева Бакыт Асанқызы – председатель общественного обьединения «Жас ұрпақ» .

Встреча закончилась обменом мнений и дискуссией.











