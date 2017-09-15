Переход казахского языка на латиницу - шаг к единению казахстанцев со всем миром - Т.Савицкая

Директор ЧУ «ЦРК –Диалог» Президент ОФ «ОЗАРЕНИЕ» Татьяна Савицкая высказалась о переходе казахского языка на латиницу, сообщает

« Идея системного перехода казахского языка на латиницу имеет под собой длительную и поэтапную подготовку. Это один из самых реальных шансов транслировать историю и культуру казахского народа на весь мир », - считает Савицкая.





По ее словам, сегодня в речи спикера Мажилиса Парламента РК Н.Нигматулина это чётко отражено: «Речь идет не только о смене графики. Нужно раскрыть все бесценное богатство языка, весь его безграничный потенциал. Не только как средство коммуникации, но и мощнейшего фактора духовного возрождения и укрепления национальной идентичности».





«Людям других стран будет проще понять то, что можно рассказать о нашем крае, о традициях казахстанцев. Думаю больших сложностей это не вызовет, Тем более, что сегодня уже разработаны и представлены программы, которые за короткое время смогут преобразовать текст на латиницу, даже труд А. Кунанбаева можно будет ввести в эту программу и за 3-4 дня она преобразует текст на новый формат. Обычно консерваторы, обоснованно просчитывая риски, боятся всего нового, но если бы не было в истории смелых и неординарных шагов, не было бы развития и прогресса. Моё мнение это шаг к единению не только казахстанцев, но и со всем миром», - отметила Директор ЧУ «ЦРК –Диалог» Президент ОФ «ОЗАРЕНИЕ».



