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«Рухани жаңғыру»: Этнокультурные объединения ВКО единогласно поддержали переход на латинскую графику

15 сентября 2017, 18:45

Члены совета, представители этнокультурных объединений единогласно поддержали реформу.

В Усть-Каменогорске состоялась встреча представителей этнокультурных и религиозных объединений Восточно-Казахстанской области с целью обсудить ход реализации программной статьи «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В ходе обсуждения были подняты такие актуальные вопросы, как переход казахского алфавита на латинскую графику и реализация стратегической программы «Рухани жаңғыру».

Так, председатель Совета Общественного согласия Лео Шик обозначил основные вехи развития казахского языка, влияние реформы на формирование казахстанской идентичности.

Проектным офисом «Рухани жаңғыру», действущим в области, представлены проекты, в реализации которых самое деятельное участие необходмо принять этнокультурным объединениям.

«При Домах дружбы народов необходимо необходимо создать курсы по изучению языка и активно преподавать на их базе», - считает Жумадил Адильбаев, член Союза журналистов РК.

Таким образом, в ходе заседания участники встречи пришли к решению усилить работу областной школы языков «Возрождение». Нужно напомнить, что в школе преподаются языковые курсы на бесплатной основе, где все желающие независимо от возраста могут изучать не только государственный, но и другие языки этносов, проживающих в ВКО.

Члены совета, представители этнокультурных объединений единогласно поддержали реформу.

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