В Астане временно ограничат движение автотранспорта по некоторым улицам

В Астане 16 сентября в некоторых улицах города планируется ограничение движения транспорта

«В связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по улице Есенберлина на участке от проспекта Женіс до улицы Бейсекова с 21.00 часов 16 сентября по 21.00 часов 17 сентября движение транспортных средств будет ограничено полностью.





В связи с проведением работ по замене деформационного шва по ул. Сарайшык (автомобильный мост М-1) с 18 сентября т.г. по 28 сентября т.г. движение транспортных средств будет ограничено частично», — говорится в сообщении.





Полиция Астаны рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.





Фото: kursiv







