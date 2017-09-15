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В Астане временно ограничат движение автотранспорта по некоторым улицам

15 сентября 2017, 20:22

Рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты.

В Астане 16 сентября в некоторых улицах города планируется ограничение движения транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«В связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по улице Есенберлина на участке от проспекта Женіс до улицы Бейсекова с 21.00 часов 16 сентября по 21.00 часов 17 сентября движение транспортных средств будет ограничено полностью.

В связи с проведением работ по замене деформационного шва по ул. Сарайшык (автомобильный мост М-1) с 18 сентября т.г. по 28 сентября т.г. движение транспортных средств будет ограничено частично», — говорится в сообщении.

Полиция Астаны рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Фото: kursiv



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