Теракт в лондонском метро: число пострадавших увеличилось до 29 человек
16 сентября 2017, 00:10
Ранее назывались различные цифры: 22, 19, 18 человек.
Количество госпитализированных после теракта в Лондоне составляет, по новым данным, 29 человек, сообщило управление по Англии Национальной системы здравоохранения (NHS), передает РИА Новости.
Ранее назывались различные цифры: 22, 19, 18 человек.
Жизни пострадавших ничто не угрожает.
В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.
Фото: REUTERS / Kevin Coombs
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