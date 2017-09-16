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Теракт в лондонском метро: число пострадавших увеличилось до 29 человек

16 сентября 2017, 00:10

Ранее назывались различные цифры: 22, 19, 18 человек.

Количество госпитализированных после теракта в Лондоне составляет, по новым данным, 29 человек, сообщило управление по Англии Национальной системы здравоохранения (NHS), передает РИА Новости.

Ранее назывались различные цифры: 22, 19, 18 человек.

Жизни пострадавших ничто не угрожает.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

Фото: REUTERS / Kevin Coombs



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