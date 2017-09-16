Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Кейт Миддлтон пообещали мальчика

16 сентября 2017, 00:24

Карты Таро показывают, что сейчас должен родиться мальчик.

Плодовитая Кейт Миддлтон не остановится на третьем ребенке. Герцогиня Кембриджская просто реализовывает свою мечту. Она всегда хотела иметь многодетную семью, передает Dni.ru

"Судя по тому, что показывают карты Таро, сейчас должен родиться мальчик. Сам процесс вынашивания и родов будет тяжелым. Неприятные симптомы Кейт испытывает уже сейчас, но с истинным материнским самоотречением их переносит. Конечно, лучшие медики Великобритании помогают герцогине смягчать неприятные симптомы, но именно эта беременность будет для нее самой тяжелая. В итоге все должно разрешиться хорошо. И, вероятнее всего, это не последний малыш в семье наследника британской короны", – такой прогноз Dni.Ru дала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"У будущего ребенка сложная судьба, но ничего шокирующе плохого я не вижу, – сказала она. – Его здоровье тоже можно назвать удовлетворительным, но, скорее всего, на детские годы выпадут разные болезни. Зато во взрослом возрасте человек практически не будет болеть".

Фото: izvestiaur.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...