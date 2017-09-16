Кейт Миддлтон пообещали мальчика

Плодовитая Кейт Миддлтон не остановится на третьем ребенке. Герцогиня Кембриджская просто реализовывает свою мечту. Она всегда хотела иметь многодетную семью





"Судя по тому, что показывают карты Таро, сейчас должен родиться мальчик. Сам процесс вынашивания и родов будет тяжелым. Неприятные симптомы Кейт испытывает уже сейчас, но с истинным материнским самоотречением их переносит. Конечно, лучшие медики Великобритании помогают герцогине смягчать неприятные симптомы, но именно эта беременность будет для нее самой тяжелая. В итоге все должно разрешиться хорошо. И, вероятнее всего, это не последний малыш в семье наследника британской короны", – такой прогноз Dni.Ru дала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.





"У будущего ребенка сложная судьба, но ничего шокирующе плохого я не вижу, – сказала она. – Его здоровье тоже можно назвать удовлетворительным, но, скорее всего, на детские годы выпадут разные болезни. Зато во взрослом возрасте человек практически не будет болеть".



