Китайцы уже придумали маски, защищающие владельцев iPhone X от разблокировки во сне

Китайские разработчики предлагают владельцам новых iPhone X приобрести специальные маски, которые способны предотвратить разблокировку гаджета во время отдыха.

.@ScottAdamsSays Who could have guessed that a Gimp mask would become a cyber security tool?! | https://t.co/i0AFHaoHwf via @Verge — CyberDurden (@CyberDurden) 15 сентября 2017 г.

Напомним, в Apple для X была разработана новая система идентификации — телефон можно разблокировать посредством фирменной технологии распознавания лиц Face ID.

В связи с этим продавцы масок предлагают владельцам iPhone X надевать их во время сна, чтобы посторонние не смогли разблокировать смартфон без их ведома. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на портал The Verge.

Apple презентовала новый iPhone X 13 сентября.

Фото: © REUTERS/Stephen Lam