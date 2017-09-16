Китайцы уже придумали маски, защищающие владельцев iPhone X от разблокировки во сне
Новый атрибут поможет не дать злоумышленникам воспользоваться фирменной технологией распознавания лиц Face ID в дурных целях.
Китайские разработчики предлагают владельцам новых iPhone X приобрести специальные маски, которые способны предотвратить разблокировку гаджета во время отдыха.
.@ScottAdamsSays Who could have guessed that a Gimp mask would become a cyber security tool?! | https://t.co/i0AFHaoHwf via @Verge— CyberDurden (@CyberDurden) 15 сентября 2017 г.
Напомним, в Apple для X была разработана новая система идентификации — телефон можно разблокировать посредством фирменной технологии распознавания лиц Face ID.
В связи с этим продавцы масок предлагают владельцам iPhone X надевать их во время сна, чтобы посторонние не смогли разблокировать смартфон без их ведома. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на портал The Verge.
Apple презентовала новый iPhone X 13 сентября.
Фото: © REUTERS/Stephen Lam
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