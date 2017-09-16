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Китайцы уже придумали маски, защищающие владельцев iPhone X от разблокировки во сне

16 сентября 2017, 09:41

Новый атрибут поможет не дать злоумышленникам воспользоваться фирменной технологией распознавания лиц Face ID в дурных целях.

Китайские разработчики предлагают владельцам новых iPhone X приобрести специальные маски, которые способны предотвратить разблокировку гаджета во время отдыха.

Напомним, в Apple для X была разработана новая система идентификации — телефон можно разблокировать посредством фирменной технологии распознавания лиц Face ID.

В связи с этим продавцы масок предлагают владельцам iPhone X надевать их во время сна, чтобы посторонние не смогли разблокировать смартфон без их ведома. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на портал The Verge.

Apple презентовала новый iPhone X 13 сентября.

Фото: © REUTERS/Stephen Lam


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