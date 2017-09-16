Учителя в ЗКО подали иск с требованием прекратить незаконную раздачу жилья

Педагоги требуют признать незаконными решения земельной комиссии при акимате района о выдаче жилья ряду лиц, признать незаконной выдачу домов из госфонда.

Исковые требования заявили преподаватель музыки Руслан Уразалиев и его жена, преподаватель истории, Динара Рамазанова. Сейчас в районном суде идет рассмотрение их искового заявления, передает «Уральская неделя».

Педагоги требуют признать незаконными решения земельной комиссии при акимате района о выдаче жилья ряду лиц, признать незаконной выдачу домов из госфонда.

Руслан Уразалиев и Динара Рамазанова встали в очереди на арендное государственное жилье в 2014 году и были 57-ми в списке очередников на арендное государственное жилье.

29 декабря 2016 года, по решению жилищной комиссии, в Жангале выдали землю 20-ти бюджетникам. Пятеро из них встали в очередь на жильё за две недели до этого решения.

«Мы считаем, что были затронуты наши интересы. – Если земельная комиссия дейстовала бы на основании закона, то жилье выдали бы тем, кто стоит в начале очереди, а не в ее конце. Вот я, например, как был 57-м, так и остался», — объясняет свою семейную позицию Руслан Уразалиев.

В состав жилищной комиссии Жангалинского района входил экс-руководитель местного ЖКХ Нурлан Бейсов, весной этого года осужденный за получение взятки.

Следующее заседание суда по иску учителей к акиму состоится 20 сентября в Жангалинском районном суде.