Субъекты и виды представительства

в судопроизводстве

Николай Мамонтов,

Судья Верховного Суда

Казахстана в почетной отставке

Возникшая в связи с публикацией проекта Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» дискуссия основана на том, кто будет выполнять функцию представительства в гражданском судопроизводстве, в досудебном производстве и судопроизводстве по уголовным правонарушениям, в административном производстве и административном судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, а также кто будет контролировать и оценивать эту деятельность.

В этой связи уместно остановиться на институте представительства, субъектах, осуществляющих представительство, видах представительства. При этом не будет анализироваться представительство в гражданском обороте, в сфере материально-правовых отношений, а будут высказаны суждения только о процессуальном представительстве.

В досудебном производстве и уголовном судопроизводстве процессуальное представительство интересов лица, получившего статус подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, осуществляется в форме защиты. Защитником, то есть лицом, оказывающим квалифицированную юридическую помощь подозреваемому, обвиняемому или подсудимому, является адвокат. Наряду с адвокатом, то есть совместно, но не раздельно, функцию защиты может осуществлять супруг/супруга, родитель, совершеннолетний ребенок/усыновленный, усыновитель, опекун, попечитель, совершеннолетние брат, сестра, внуки, дедушка, бабушка. Иностранные адвокаты в уголовном процессе выполняют функцию защиты в соответствии с ратифицированным Казахстаном международным договором на взаимной основе[1].

Никакие иные лица не допускаются в уголовный процесс в качестве защитника.

Процессуальные полномочия адвоката и его статус подтверждается ордером на осуществление защиты, удостоверением адвоката о членстве в коллегии адвокатов. В уголовном процессе адвокат осуществляет функцию защиты на основании заключенного соглашения или в соответствии с законом при обязательном участии адвоката[2].

В административном производстве и административном судопроизводстве функцию защиты лица, в отношении которого возбуждено производство об административном правонарушении, осуществляет адвокат, супругсупруга, близкие родственники или законные представители. Иностранные адвокаты выполняют функцию защиты в соответствии с ратифицированным Казахстаном международным договором на взаимной основе[3].

Как видим, в административном производстве и административном судопроизводстве перечисленные в законе лица могут самостоятельно, без участия адвоката, осуществлять функцию защиты лица, привлекаемого к административной ответственности. Закон допускает возможность выполнения функции защиты и лицом, не имеющим высшего юридического образования, чем происходит отступление от конституционного права физического лица на получение квалифицированной юридической помощи. Это право не может быть ограничено ни в каких случаях[4].

Но перечень таких лиц является исчерпывающим, не подлежащим расширительному толкованию. Не включенные в этот перечень лица не вправе претендовать на выполнение полномочий защитника.

В уголовном и административном производствах из числа иных лиц нет желающих выполнять процессуальные полномочия защитника, поскольку они просто не подлежат допуску в указанные производства.

Иная ситуация складывается с субъектами процессуального представительства в гражданском судопроизводстве. Имеющие высшее юридическое образование лица стремятся участвовать в гражданском судопроизводстве в качестве процессуального представителя стороны частного материально-правового отношения, а также третьего лица.

Однако закон перечисляет виды процессуального представительства и категории лиц, таким правом обладающих[5].

В числе процессуальных представителей стороны в гражданском судопроизводстве названы адвокаты, которые могут представлять интересы стороны частного материально-правового отношения в качестве процессуального представителя (процессуального поверенного) на основании поручения стороны (представительство по соглашению) или на основании определения суда (представительство по назначению).

Специфика процессуального представительства, осуществляемого адвокатом в гражданском судопроизводстве на основании поручения выражается в том, что адвокат вправе в гражданском процессе совершать все процессуальные действия, за исключением тех, которые он может совершать в соответствии с полномочиями, предоставленными ему доверителем в нотариально удостоверенной или приравненной к нотариально удостоверенной доверенности[6].

Адвокат как процессуальный представитель стороны вправе не только ходатайствовать перед судом о назначении судебной экспертизы или об истребовании от лица, у которого находятся необходимые стороне доказательства, но и самостоятельно собирать доказательства[7].

Другие категории процессуальных представителей таким правом не обладают.

Только адвокатам как процессуальным представителям стороны материально-правового отношения и защитникам в уголовном и административном процессах производится оплата из средств республиканского бюджета юридической помощи, оказываемой предусмотренной законом категории физических лиц[8].

Вторую категорию процессуальных представителей образуют так называемые корпоративные представители, которые участвуют в гражданском судопроизводстве исключительно по делам юридических лиц и государственных органов, с которыми они состоят в трудовых отношениях. Такое представительство основано на выдаваемой руководителем исполнительного органа юридического лица или государственного органа доверенности, им подписанной. В указанной доверенности перечисляются те процессуальные действия, которые корпоративный представитель вправе совершать в судопроизводстве. За указанными представителями за время нахождения в суде производится сохраняется средняя заработная плата.

Третью категорию процессуальных представителей в гражданском судопроизводстве образуют законные представители недееспособного или ограниченно дееспособного физического лица, к которым относятся родители, опекуны, попечители. Законные представители допускаются в гражданский процесс на основании документа, подтверждающего его полномочия законного представителя (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, решение органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном или попечителем, приказ о назначении на должность в детском учреждении или учреждении образования, медицинском учреждении, в котором находится истец, ответчик, третье лицо). Объем процессуальных полномочий законного представителя определяется самим статусом законного представителя[9].

Четвертую категорию процессуальных представителей составляют так называемые представители общественных объединений, выступающие в интересах членов таких объединений. В данном случае речь идет об оказании правовой помощи членам профсоюза по требованиям, связанным с восстановлением нарушенных трудовых прав работника, а также об оказании правовой помощи членам обществ потребителям по требованиям, вытекающим из нарушения прав на получение качественных товаров, производстве качественных работ, оказании качественных услуг.

Процессуальные полномочия указанных представителей определяются тем объемом, который доверителем указан в нотариально удостоверенной доверенности.

Пятую категорию процессуальных представителей в гражданском судопроизводстве образуют представители организаций, которым законом предоставлено право представлять интересы стороны материально-правового отношения, третьего лица.

К этой категории относится прокурор, предъявляющий иск в интересах государства или физических лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным уважительным причинам не могут самостоятельно реализовать право на подачу иска, представители государственных органов и иных организаций, которым законом предоставлено право участия в процессе и дачи письменного заключения по делу[10].

Как правило, такие организации в гражданском судопроизводстве реализуют компетенцию в области воспитания, здравоохранения, управления имуществом недееспособного или ограниченно дееспособного либо признанного безвестно отсутствующим физического лица.

Шестую категорию процессуальных представителей образуют процессуальные соучастники, когда на стороне истца или ответчика участвуют несколько лиц, одному из которых другие соучастники предоставляют полномочия по представлению их интересов при одновременном представлении своих интересов участником материально-правового отношения. Такое процессуальное представительство допускается при тождестве интересов всех участников материально-правового отношения, находящихся в статусе истцов или статусе ответчиков.

Полномочия процессуального представителя, основанного на процессуальном соучастии, оформляются нотариально удостоверенными доверенностями, выданными каждым из процессуальных соучастников (доверителем) с указанием тех процессуальных полномочий, которые может реализовать поверенный в интересах каждого доверителя.

Седьмую категорию процессуальных представителей могут образовывать лица, имеющие высшее юридическое образование и допущенные судом к участию в процессе по усмотрению стороны материально-правового отношения[11].

Полномочия процессуального представителя по усмотрению стороны основаны на нотариально удостоверенной доверенности, выданной доверителем.

Процессуальные представители, образующие вторую - шестую категории, основаны на исполнении трудовых (профессиональных) обязанностей представителя, которые не сопряжены с осуществлением адвокатской деятельности. Между тем, процессуальное представительство по поручению (соглашению) стороны (доверителя) или процессуальное представительство по назначению суда является формой осуществления адвокатской деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи.

Адвокатская деятельность в целях оказания доверителю квалифицированной юридической помощи в гражданском судопроизводстве возможна только в том случае, если поверенный (процессуальный представитель) имеет лицензию на осуществление такой деятельности и является членом коллегии адвокатов.

Адвокатская деятельность является лицензируемым видом деятельности, которую запрещено осуществлять без лицензии. Допустив возможность осуществления адвокатской деятельности лицами, не получившими в установленном законом порядке лицензию, законодатель фактически предоставляет суду легализовать безлицензионную деятельность лиц, имеющих высшее юридическое образование и стремящихся осуществлять лицензируемый вид процессуального представительства. Легализация безлицензионной деятельности, подлежащей лицензированию, одновременно влечет и легализацию неосновательного обогащения лиц, осуществляющих такую деятельность.

Вот почему в статье 59 проекта Кодекса гражданского судопроизводства Казахстана не предусмотрено процессуальное представительство по усмотрению стороны.

Для реального соблюдения конституционного права каждого на получение квалифицированной юридической помощи требуется модернизация института адвокатуры по нескольким направлениям.

Одним из таких направлений следует отказаться от монопольного положения коллегий адвокатов, предоставив право имеющим лицензию на осуществление адвокатской деятельности юристам с высшим юридическим образованием образовывать несколько коллегий адвокатов в одной административно-территориальной единице без ограничения численности членов коллегии адвокатов.

Следует полностью отказаться от вступительного взноса в коллегию адвокатов, поскольку такой взнос создает препятствия для свободного выбора рода деятельности.

В статье «Некоторые суждения по проекту Закона Казахстана «Об адвокатской деятельности и правовой помощи» (сентябрь 2017 года)» я высказывал суждения о специализации организаций, оказывающих правовую помощь[12].