Прогноз курса тенге на 18 – 22 сентября

Прошедшая неделя в целом для тенге была высоковолатильной и, несмотря на 3%-ный рост нефтяных котировок, закончилась по итогам недели ослаблением по отношению к доллару США и российскому рублю на 1%.

Причина такого нестандартного поведения нацвалюты кроется во влиянии внешних макроэкономических факторов. Доллар США после значительного ослабления в предыдущие периоды скорректировался укреплением в пределах 1%. Причиной укрепления валюты послужили увеличение доходности американских государственных облигаций и принятие решения конгрессом США по повышению потолка госдолга, тем самым в краткосрочном периоде снята угроза бюджетного дефолта.

Кроме этого, на укрепление доллара повлияли обнародованные положительные статданные по занятости в США. Центральный банк России 15 сентября понизил ключевую базовую ставку до 8,5% (на 0,5%), тем самым спровоцировав ослабление российского рубля, что непосредственно является негативным фактором для нацвалюты Казахстана.

На существенный рост стоимости нефти повлияли сразу несколько факторов: во-первых, последствиями ураганов "Харви" и "Ирма" стали снижение объемов добычи нефти и рекордное сокращение товарных запасов нефтепродуктов в США, во-вторых, Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на нефть в 2017 году на 100 тысяч баррелей в сутки.





Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых валютных и сырьевых рынках, на предстоящей неделе на формирование курса тенге и рубля будут влиять следующие факторы:

по данным, обнародованным 15 сентября американской нефтесервисной компанией Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США показало существенное сокращение в количестве семи единиц (на 1%), что является устоявшимся трендом снижения производственной активности в нефтяной отрасли США и положительным импульсом для дальнейшего роста стоимости нефти на предстоящей неделе;





принимая во внимание пройденные два мощных урагана, которые затронули нефтегазовые регионы США, предполагается, что объем добычи на прежних уровнях не будет достигнут в ближайшее время, и, учитывая высокую потребность в нефтепродуктах на восстановление ущерба экономики, будут и дальше сокращаться их товарные запасы. При наличии положительных факторов, существует высокая вероятность закрепления нефтяных котировок на уровне 55,5 — 56 долларов за баррель Brent;





снижение ключевой базовой ставки в России, несмотря на рост стоимости нефти, не будет способствовать существенному укреплению курса рубля. Учитывая данный фактор, казахстанская нацвалюта будет находиться под существенным давлением, так как конкурентоспособность российских товаропроизводителей за счет удешевления кредитных ресурсов повышается.





негативный момент, который может повлиять на ослабление российского рубля, это риски, связанные с дальнейшей возможной эскалацией напряженности вокруг Корейского полуострова.

Учитывая вышеуказанные положительные факторы, биржевой курс тенге ожидается в пределах 336 — 340 тенге и курс российского рубля 57,20 — 57,60 за доллар США.



