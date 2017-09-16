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Теракт в Лондоне: задержан 18-летний парень

16 сентября 2017, 17:03

На выходных полиция также усилит меры безопасности в общественных местах по всей стране.

18-летнего юношу задержали в районе города Дувра на основании Закона о противодействии терроризму. Полиция Британии расследует теракт в лондонском метро, от которого пострадали 29 человек, передает Вести.ru

На выходных полиция также усилит меры безопасности в общественных местах по всей стране, передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Скай Ньюс". В эфире телеканала заместитель главы полиции Лондона Марк Роули заявил, что патрулировать будут многолюдные места, достопримечательности, транспортные точки и порты.

Накануне в результате взрыва на станции "Парсонс грин" пострадали не менее 29 человек.

Происшествие квалифицировали как теракт. Полиция утверждает, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство. Премьер-министр Тереза Мэй объявила о том, уровень террористической угрозы поднимается со "значительного" на "первостепенный".

Фото: vesti.ru

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