Появился новый вирус, атакующий гаджеты через Bluetooth
16 сентября 2017, 21:09
Вирус получил название BlueBorne.
Специалисты обнаружили вирус, способный захватить контроль над любой операционной системой через Bluetooth. Об этом сообщается в блоге компании Аrmis, занимающейся вопросами кибербезопасности, передает Lenta.ru
Вирус получил название BlueBorne. Отмечается, что опасности заражения подвергнуты как мобильные телефоны и компьютеры, так и другие гаджеты с беспроводной персональной сетью.
Распространяется BlueBorne также через Bluetooth. Специалисты отмечают, что вектор атаки вируса превосходит возможности своих предшественников, поскольку может проникать в сети, отключенные от всех каналов передачи данных, кроме Bluetooth.
Представители Аrmis назвали BlueBorne обширной и серьезной угрозой. По их словам, современные файрволы и антивирусы не способны определить и предотвратить такую атаку. В компании подчеркнули, что работают над решением этой проблемы.
Фото: 24gadget.ru
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