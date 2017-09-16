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Появился новый вирус, атакующий гаджеты через Bluetooth

16 сентября 2017, 21:09

Вирус получил название BlueBorne.

Специалисты обнаружили вирус, способный захватить контроль над любой операционной системой через Bluetooth. Об этом сообщается в блоге компании Аrmis, занимающейся вопросами кибербезопасности, передает Lenta.ru

Вирус получил название BlueBorne. Отмечается, что опасности заражения подвергнуты как мобильные телефоны и компьютеры, так и другие гаджеты с беспроводной персональной сетью.

Распространяется BlueBorne также через Bluetooth. Специалисты отмечают, что вектор атаки вируса превосходит возможности своих предшественников, поскольку может проникать в сети, отключенные от всех каналов передачи данных, кроме Bluetooth.

Представители Аrmis назвали BlueBorne обширной и серьезной угрозой. По их словам, современные файрволы и антивирусы не способны определить и предотвратить такую атаку. В компании подчеркнули, что работают над решением этой проблемы.

Фото: 24gadget.ru




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