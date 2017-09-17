Велогонщик «Астаны» Вальгрен стал вторым по итогам «Тура Дании»

Сегодня прошел заключительный этап многодневной велогонки «Тур Дании» , передает , передает Sports.kz.





Победителем финального этапа стал немецкий гонщик команды «Sunweb» Макс Вальшейд, датские велосипидисты Мадс Петерсен из «Trek-Segafredo» и Микаэль Свенгор из «Virtu» показали второй и третий результаты гонки. Лучший результат у «Астаны» показал финишировавший пятым Михаэль Вальгрен.





Остальные гонщики «Астаны» финишировали следующим порядком: Руслан Тлеубаев - 30-м, Дмитрий Груздев - 41-м, Евгений Гидич - 55-м, Арман Камышев - 61-м, Матти Брешель - 82-м, Жандос Бижигитов - 101-м, «Тур Дании». Четвертый этап Ebeltoft - Aarhus. 198 км километров 1. Макс Вальшейд (Германия, «Sunweb») - 4:44:10 2. Мадс Петерсен (Дания, «Trek-Segafredo») 3. Микаэль Свенгор (Дания, «Virtu») 5. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») 30. Руслан Тлеубаев (Казахстан, «Астана») 41. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») 55. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») 61. Арман Камышев (Казахстан, «Астана») 82. Матти Брешель (Дания, «Астана») - +0:27 101. Жандос Бижигитов (Казахстан, «Астана») - +2:39





Общий зачет: 1. Мадс Петерсен (Дания, «Trek-Segafredo») - 13:41:35 2. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») - +0:15 3. Каспер Педерсен (Дания, «Giant-Castelli») - +0:46 43. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») - +6:22 47. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») - +8:35 67. Матти Брешель (Дания, «Астана») - +13:58 70. Жандос Бижигитов (Казахстан, «Астана») - +14:25 76. Руслан Тлеубаев (Казахстан, «Астана») - +17:11 103. Арман Камышев (Казахстан, «Астана») - +24:54.





Фото: sports.kz



