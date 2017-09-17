Марафонцы в Астане смотрят бой Головкин – Альварес
17 сентября 2017, 09:46
Организаторы решили провести церемонию награждения первых победителей после боя.
Участники, финишировавшие на ежегодном благотворительном марафоне Astana Marathon 2017, наблюдают за боем Геннадия Головкина с Саулем Альваресом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На территории старт/финиш-городка по инициативе акимата Астаны установлен LED-экран с прямой трансляцией поединка. Организаторы решили провести церемонию награждения первых победителей после боя.
В марафоне принимают участие более 4,5 тысяч человек. Завершается финиширование бегунов на дистанции 10 км.
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