Марафонцы в Астане смотрят бой Головкин – Альварес

Участники, финишировавшие на ежегодном благотворительном марафоне Astana Marathon 2017, наблюдают за боем Геннадия Головкина с Саулем Альваресом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории старт/финиш-городка по инициативе акимата Астаны установлен LED-экран с прямой трансляцией поединка. Организаторы решили провести церемонию награждения первых победителей после боя.

В марафоне принимают участие более 4,5 тысяч человек. Завершается финиширование бегунов на дистанции 10 км.