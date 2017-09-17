Дияс выиграла первый титул WTA в карьере
17 сентября 2017, 16:22
Экс-первая женская ракетка Казахстана Зарина Дияс вернулась в первую сотню WTA после травмы.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в воскресенье в Токио выиграла одиночный разряд Открытого первенства Японии с призовым фондом 250 тысяч долларов, передает Sputnik Казахстана.
В решающем матче турнира Дияс была сильнее японки Маю Като — 6:2, 7:5. Эта победа стала первой для казахстанки на турнирах серии WTA, до этого в карьере 23-летней Дияс было семь побед на фьючерсах серии ITF.
До этого в полуфинале турнира в Токио Дияс обыграла американку Кристину Маккэйл — 6:4, 0:6, 6:3. Счет в их личных встречах стал ничейным, 1:1. В четвертьфинале Дияс в рамках казахстанского дерби была сильнее казахстанки Юлии Путинцевой в трех сетах — 4:6, 6:1, 6:3.
Дияс и Путинцева впервые в карьере встретились между собой, при этом в настоящее время Путинцева является первой женской ракеткой Казахстана, занимая 52 строку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Дияс была первой ракеткой страны в конце 2014-го — начале 2015-го годов: в январе 2015 года она занимала 31 позицию в рейтинге WTA.
После этого последовала травма, и Дияс опустилась во вторую сотню рейтинга, из которой в ТОП-100 вернулась в начале этой недели поднявшись со 109-й на 100 строчку. Путинцева при этом еще в феврале этого года была 27 ракеткой планеты. Рекордом же для казахстанок в рейтинге WTAдо сих пор остается 25 позиция Ярославы Шведовой в октябре 2012 года:
Шведова в настоящее время из-за травмы опустилась во вторую сотню рейтинга.
Фото: sputniknews.kz
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