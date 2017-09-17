Кукушкин принес победу Казахстану над действующим чемпионом Кубка Дэвиса

Михаил Кукушкин, обыграв аргентинского теннисиста Диего Себастьяна Шварцмана, принес победу Казахстану над действующим чемпионом Кубка Дэвиса и путевку в Мировую группу турнира , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Vesti.kz





Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (7:2) в пользу первой ракетки Казахстана. Благодаря этой победе Казахстан в следующем году выступит в Мировой группе Кубка Дэвиса.





Стоит отметить, что Казахстан участвует в турнире с 1995 года, а в Мировой группе - с 2011 года, оставаясь в элите на протяжении шести сезонов. Лучший результат сборной Казахстана - четвертьфинал Мировой группы в 2011, 2013, 2014 и 2015 годах. Аргентинцы в 2016 году стали победителями Кубка Дэвиса, обыграв в финале сборную Хорватии.





Напомним, что в стартовом матче Кукушкин обыграл Гвидо Пелью со счетом 6:7, 7:6, 6:2, 6:4. Еще одно очко в копилку Казахстана принесли Александр Недовесов и Тимур Хабибулин, которые в паре взяли верх над Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени - 5:7, 6:4, 7:5, 6:4. Единственное очко в этом противостояние Аргентине принес Шварцман, обыгравший Дмитрия Попко - 6:4, 6:2, 6:2.



