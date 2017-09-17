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Ушла из жизни советская театральная актриса Валентина Строганова

17 сентября 2017, 19:50

Она сыграла более ста ролей.

Заслуженная артистка России Валентина Строганова скончалась в Саратове на 88 году жизни, передает Росбалт.

«Коллектив театра выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким Валентины Александровны Строгановой», — говорится в некрологе на сайте местного Театра юного зрителя.

Строганова работала на сцене саратовского ТЮЗа в течение 60 лет. Она сыграла более ста ролей. В ее репертуаре такие спектакли, как «Три сестры», «На дне» и «Поздняя любовь». Строганова также исполнила роль в фильме «Без права на пощаду» режиссера Леонида Полонского 1970 года.

Прощание с актрисой состоится 18 сентября в 10:30 в ТЮЗе Саратова.

Фото: © Стоп-кадр видео

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