"Барыс" пропустил в большинстве и потерпел второе за три дня поражение от "Сибири"

Астанинский клуб за два матча сумел забросить в ворота соперника лишь одну шайбу.

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел второе поражение от новосибирской "Сибири" за три дня , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Vesti.kz.





Вторая подряд встреча команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), прошедшая в Астане, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.





Начало разгрому на восьмой минуте положил Йонас Энлунд. Спустя пять минут "Сибирь" реализовала численное преимущество - Иван Верещагин удвоил преимущество команды.





Во втором периоде гости вновь разыграли "лишнего". На этот раз в большинстве отличился Владислав Наумов. Точку в матче на 57-й минуте поставил Вячеслав Основин, забросивший шайбу уже в пустые ворота "Барыса", который играл в большинстве в формате "6 на 4".





Таким образом, "Барыс", уступивший "Сибири" двумя днями ранее со счетом 1:3, потерпел второе поражение подряд и четвертое в сезоне. Новосибирский клуб, наоборот, одержал вторую победу кряду и с 19 очками догнал команду из Астаны.





Фото: vesti.kz



