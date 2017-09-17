Создана многофункциональная кровать, в которой хочется провести целый день
17 сентября 2017, 22:10
Недавно на азиатских рынках в продаже появилась необычная многофункциональная модульная чудо-кровать.
Каждый человек мечтает о супер-кровати, с которой никогда не захочется вставать. И кто бы мог подумать, что такое многофункциональное ложе уже существует! Недавно в продаже появилась модульная чудо-кровать, которая не только круто выглядит, но и включает в себя гениальные конструктивные особенности. Тот, кто хоть раз приляжет на нее, не захочет с ней расставаться ни на миг. Об этом пишет Novate.ru
Недавно на азиатских рынках в продаже появилась необычная многофункциональная модульная чудо-кровать. Она имеет бесконечное количество удобств и настраивается исключительно под владельца.
Это не только отличное место для отдыха или сна, но еще и прекрасный помощник. Кровать оснащена несколькими розетками и USB-портами. Так что теперь не нужно далеко ходить, чтобы зарядить свои гаджеты. Также в кровать встроены динамики, а это значит, что можно воспроизводить музыку с телефона, не вставая с кровати и получать при этом прекрасный звук.
Для тех, кто любит расслабиться, в кровать специально встроили массажное кресло. А если нужно немного поработать – встроенный стол для ноутбука легко решит эту проблему. И для этого не обязательно вставать из теплой постели.
Также чудо-кровать имеет множество мест для хранения. Под деревянным каркасом есть специальное место для одеяла и подушек. Помимо этого, в кровати есть встроенная ниша для постельного белья. А на боковых полках очень удобно хранить любимые книги. Кстати, в одной из таких полок есть сейф, в который можно спрятать все самые ценные вещи.
Поскольку кровать модульная, заказчик может сам выбрать компоненты, соответствующие его потребностям. Также можно выбрать цвет и тип обивки: от ткани до искусственной кожи.
Стоит такая чудо-кровать от 550-000 долларов США − в зависимости от размера выбранного матраца и количества опций.
Но прежде, чем заказывать подобную мебель, нужно учитывать, что эти модели сделаны для азиатского рынка, где средняя высота людей меньше, чем во многих других странах мира. Поэтому длина маленького матраца составляет всего 1,5 метра, а более крупного варианта − 1,8 метра.
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