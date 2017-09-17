Создана многофункциональная кровать, в которой хочется провести целый день

Каждый человек мечтает о супер-кровати, с которой никогда не захочется вставать. И кто бы мог подумать, что такое многофункциональное ложе уже существует! Недавно в продаже появилась модульная чудо-кровать, которая не только круто выглядит, но и включает в себя гениальные конструктивные особенности. Тот, кто хоть раз приляжет на нее, не захочет с ней расставаться ни на миг. Об этом пишет Об этом пишет Novate.ru









Недавно на азиатских рынках в продаже появилась необычная многофункциональная модульная чудо-кровать. Она имеет бесконечное количество удобств и настраивается исключительно под владельца.

Это не только отличное место для отдыха или сна, но еще и прекрасный помощник. Кровать оснащена несколькими розетками и USB-портами. Так что теперь не нужно далеко ходить, чтобы зарядить свои гаджеты. Также в кровать встроены динамики, а это значит, что можно воспроизводить музыку с телефона, не вставая с кровати и получать при этом прекрасный звук.









Для тех, кто любит расслабиться, в кровать специально встроили массажное кресло. А если нужно немного поработать – встроенный стол для ноутбука легко решит эту проблему. И для этого не обязательно вставать из теплой постели.







Также чудо-кровать имеет множество мест для хранения. Под деревянным каркасом есть специальное место для одеяла и подушек. Помимо этого, в кровати есть встроенная ниша для постельного белья. А на боковых полках очень удобно хранить любимые книги. Кстати, в одной из таких полок есть сейф, в который можно спрятать все самые ценные вещи.









Поскольку кровать модульная, заказчик может сам выбрать компоненты, соответствующие его потребностям. Также можно выбрать цвет и тип обивки: от ткани до искусственной кожи.







