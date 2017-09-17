Сауль Альварес: «Головкин — не такой монстр, как все говорят»

Я хотел нокаутировать его, хотел всё закончить прямо здесь и сейчас, но против меня стоял необычный соперник.

Мексиканский боксёр Сауль Альварес прокомментировал ничью в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоялся в Лас-Вегасе , передает , передает Sports.kz





«Головкин силён. Его сила отличается от силы других моих соперников. Но он и не такой монстр, как все говорят. Я не почувствовал этого. Я хотел нокаутировать его, хотел всё закончить прямо здесь и сейчас, но против меня стоял необычный соперник. Головкин — сильный и опытный боец, так что у меня не получилось сделать так, как я хотел», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.



