Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
18 сентября 2017, 09:42
Jперация по высвобождению пениса с помощью режущих инструментов продолжалась около трех часов.
Половой орган жителя Германии застрял в отверстии блина для штанги. Об этом в Facebook написали пожарные города Вормс.
Спасателей вызвали в больницу, куда за помощью обратился пострадавший. Отмечается, что операция по высвобождению пениса с помощью режущих инструментов продолжалась около трех часов.
Диск для штанги весил два с половиной килограмма, пишет Lenta.ru.
Пожарные также опубликовали фотографию разбитого блина. «Пожалуйста, не повторяйте подобные действия!» — написали они.
Ранее в сентябре сообщалось, что поклонник американской актрисы и певицы Селены Гомес попытался подарить ей букет фаллической формы.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878543-45b21edbdd24628020aa6aabe1529a05
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...