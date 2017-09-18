«АвтоВАЗ» вывел на тесты кросс-седан LADA Vesta SE Cross
18 сентября 2017, 13:04
Судя по шпионским фотографиям, автогигант планирует запустить в серию вседорожный седан LADA Vesta SE Cross.
Первые фотографии «проходимого» седана оказались в распоряжении популярного отечественного издания RCI News. Отмечается, что фото слегка замаскированной модели LADA Vesta SE Cross были сделаны на дорогах общего пользования в Тольятти.
Как отмечает издание, скорее всего перед нами тестовый прототип вседорожного седана LADA Vesta SE Cross, который в настоящее время проходит финальные испытания. В отличие от обычной модели такой седан получит увеличенный дорожный просвет, массивные 17-дюймовые «катки» и дополнительный пластиковый защитный обвес по периметру кузова.
Предполагается, что помимо внешних изменений седан LADA Vesta SE Cross также получит пересмотренное оформление интерьера, где появятся цветные акценты, пересмотренная приборная панель, задний плафон освещения и подлокотник, а также подлокотник с боксом на туннеле пола с обогревом заднего дивана и USB-портом.
Очевидно, что в гамму силовых агрегатов «проходимого» седана LADA Vesta SE Cross войдут хорошо знакомые двигателя объёмом 1,6 и 1,8 литра. Мощность этих моторов – 106 и 122 лошадиные силы. Трансмиссия – «механика» или «робот». Тип привода – передний.
Стоит напомнить, что компания «АвтоВАЗ» впервые показала концепт «проходимого» седана летом прошлого года, в рамках Международного Московского автосалона.
Via cartimes
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