Модель недовольна своим фото в известном журнале: грудь меньше, губы тоньше

26-летнюю модель Эмили Ратаковски расстроило, что на обложке французского журнала Madame Figaro ее грудь выглядит меньше, а губы тоньше, опубликовала фото до и после, чтобы поклонники смогли сравнить кадры.









"Каждый человек уникально красив по-своему. У всех у нас есть неуверенность в том, что мы отличаемся от идеала красоты. Я, как и многие из нас, каждый день стараюсь работать над этими неуверенностями. Я была очень разочарована, увидев, как мои губы и грудь изменили в Фотошопе на этой обложке. Я надеюсь, что индустрия моды наконец перестанет заглушать то, что делает нас уникальными, и вместо этого начнет подчеркивать индивидуальность", – подписала она снимок.



