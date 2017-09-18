Модель недовольна своим фото в известном журнале: грудь меньше, губы тоньше
18 сентября 2017, 13:06
Модель расстроилась из-за фото, на котором она посчитала ей уменьшили грудь и губы в Фотошопе.
26-летнюю модель Эмили Ратаковски расстроило, что на обложке французского журнала Madame Figaro ее грудь выглядит меньше, а губы тоньше, опубликовала фото до и после, чтобы поклонники смогли сравнить кадры.
"Каждый человек уникально красив по-своему. У всех у нас есть неуверенность в том, что мы отличаемся от идеала красоты. Я, как и многие из нас, каждый день стараюсь работать над этими неуверенностями. Я была очень разочарована, увидев, как мои губы и грудь изменили в Фотошопе на этой обложке. Я надеюсь, что индустрия моды наконец перестанет заглушать то, что делает нас уникальными, и вместо этого начнет подчеркивать индивидуальность", – подписала она снимок.
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