Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Модель недовольна своим фото в известном журнале: грудь меньше, губы тоньше

18 сентября 2017, 13:06

Модель расстроилась из-за фото, на котором она посчитала ей уменьшили грудь и губы в Фотошопе.

26-летнюю модель Эмили Ратаковски расстроило, что на обложке французского журнала Madame Figaro ее грудь выглядит меньше, а губы тоньше, опубликовала фото до и после, чтобы поклонники смогли сравнить кадры.


"Каждый человек уникально красив по-своему. У всех у нас есть неуверенность в том, что мы отличаемся от идеала красоты. Я, как и многие из нас, каждый день стараюсь работать над этими неуверенностями. Я была очень разочарована, увидев, как мои губы и грудь изменили в Фотошопе на этой обложке. Я надеюсь, что индустрия моды наконец перестанет заглушать то, что делает нас уникальными, и вместо этого начнет подчеркивать индивидуальность", – подписала она снимок.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...