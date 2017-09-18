Известна ориентировочная цена электрокара Porsche Mission E

Об этом сообщает популярный портал Car Magazine, ссылаясь на собственные источники в руководстве производителя. Ориентировочный старт продаж новинки – конец 2019 года.

Напомним, впервые немецкая компания официально представила концепт Porsche Mission E Concept на Международном автосалоне во Франкфурте 2015 года. Новинка позиционируется, как конкурент Tesla Model S.

На презентации прототипа говорилось, что серийный электрокар Porsche Mission E (название официально не подтверждено) займёт место между моделями 911 и Panamera. В настоящее время автомобиль находится на заключительной стадии разработки.





Новый серийный электрокар, созданный по мотивам концептуального прототипа Porsche Mission E Concept, окажется первым автомобилем немецкого бренда с электрической силовой установкой. Ожидается, что компания предложит новинку в различных вариантах мощности и запаса хода.





Сейчас нет точных данных о производственной версии концепта. Напомним, прототип Porsche Mission E Concept имел силовую установку мощностью 600 л.с. Учитывая развитие технологий аккумуляторных батарей и электродвигателей, можно предположить, что к моменту запуска в серию у автомобиля может быть ещё больше мощности.