Жителям Чечни предложили титановые Nokia 3310

Российский бренд Caviar презентовал новые модели кнопочных телефонов в коллекции World — четыре устройства Nokia 3310 в корпусах из закаленного титана, украшенные гербами городов, посвящены Москве, Санкт Петербургу, Казани и Грозному. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты. https://lenta.ru ру» в понедельник, 18 сентября.





Отмечается, что внешне устройства выдержаны в той же стилистике, что и модели, посвященные странам — мощный титановый корпус в черном покрытии, нанесенном по технологии PVD, закаленное, противоударное, устойчивое к царапинам стекло PPG и объемные золотые элементы в качестве ключевых элементов дизайна. Каждый телефон украшен строками, посвященные городам.





Так на телефоне, адресованном москвичам, сияют строки: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва» из гимна города авторства Марка Лисянского, Сергея Аграняна и Исаака Дунаевского, а, например, на модели Caviar World Grozny сияют слова из песни, исполняемой Иосифом Кобзоном: «Я на свете повидал не мало древних и красивых городов, но таких, как Грозный, не встречал я».





Стоимость телефонов начинается от 119 тысяч рублей.





Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первое изделие было представлено в 2001 году.