Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Жителям Чечни предложили титановые Nokia 3310

18 сентября 2017, 14:54

Стоимость телефонов начинается от 119 тысяч рублей.

Российский бренд Caviar презентовал новые модели кнопочных телефонов в коллекции World — четыре устройства Nokia 3310 в корпусах из закаленного титана, украшенные гербами городов, посвящены Москве, Санкт Петербургу, Казани и Грозному. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.https://lenta.ruру» в понедельник, 18 сентября.

Отмечается, что внешне устройства выдержаны в той же стилистике, что и модели, посвященные странам — мощный титановый корпус в черном покрытии, нанесенном по технологии PVD, закаленное, противоударное, устойчивое к царапинам стекло PPG и объемные золотые элементы в качестве ключевых элементов дизайна. Каждый телефон украшен строками, посвященные городам.

Так на телефоне, адресованном москвичам, сияют строки: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва» из гимна города авторства Марка Лисянского, Сергея Аграняна и Исаака Дунаевского, а, например, на модели Caviar World Grozny сияют слова из песни, исполняемой Иосифом Кобзоном: «Я на свете повидал не мало древних и красивых городов, но таких, как Грозный, не встречал я».

Стоимость телефонов начинается от 119 тысяч рублей.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первое изделие было представлено в 2001 году.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...