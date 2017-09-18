BMW M760Li получил эксклюзивный колер Rallye Green

Традиционно, такой уникальный оттенок был заказан неназванным клиентом из обширного каталога BMW Individual. Во сколько оценивается краска Rallye Green, не уточняется. Однако очевидно, что перед нами один из самых дорогих седанов BMW M760Li.





Помимо всего прочего, представленная «заряженная» машина BMW M760Li имеет передний и задний спойлер, атласные хромированные акценты и уникальные корпуса наружных зеркал заднего вида.









Под стать внешнему виду выполнен и интерьер автомобиля. В частности, в оформлении интерьера «заряженного» седана BMW M760Li Rallye Green использовано множество уникальных решений, которые значительно отличаются от того, что можно увидеть в салоне стокового автомобиля.









Практически все поверхности салона покрыты высококачественной кожей цвета Opal White. Плюс ко всему, в отделке салона использована чёрная контрастная строчка и глянцевые чёрные акценты. В распоряжении задних пассажиров имеется информационно-развлекательная система с парой отдельных сенсорных мониторов.









Поскольку перед нами седан BMW M760Li, это означает, что помимо всего перечисленного, уже в стандартном исполнении автомобиль получает множество М-безделушек, чтобы еще больше повысить привлекательность автомобиля.









Напомним, «заряженный» седан BMW M760Li – это флагманская модель всего семейства 7-Series нового поколения. Этот автомобиль оснащён двигателем 6.6 V12 biturbo, который способен выдавать свыше 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

Новый «заряженный» седан BMW M760Li набирает первую сотню за 3,6 секунды, а его максимальная скорость достигает 155 миль в час (250 км/ч). Если же заказать опциональный пакет M Driver, то лимит максимальной скорости достигнет 189 миль в час (305 км/ч).



