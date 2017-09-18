Штрафы за некоторые нарушения ПДД могут снизить вдвое
18 сентября 2017, 16:36
Минюст РК презентовал сегодня проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», предусматривающий значительные послабления для участников дорожного движения.
Служители Фемиды предлагают в два раза уменьшить суммы штрафов за мелкие нарушения ПДД, не приводящие к авариям. К примеру, за неправильную парковку, непристёгнутый ремень безопасности или несоблюдение правил перевозки пассажиров. До 5 МРП также предлагается снизить штраф за превышение скорости на 10 км/ч (в действующей редакции КоАП за это полагается штраф 10 МРП). А за выезд на встречку лишать прав не на год, как сегодня, а на 6 месяцев. Послабление наказаний предусмотрено и для пешеходов. Поправки, по мнению разработчиков документа, «помогут снизить коррупционные риски», сообщает kolesa.kz.
Напомним, ровно два месяца назад, 15 июля 2017 года, в Казахстане вступили в силу поправки в закон «О дорожном движении». Одновременно был подкорректирован и Административный кодекс. По одной статье наказание снизили, по другой вообще отменили, а ещё по трём, наоборот, ужесточили.
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