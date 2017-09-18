Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Штрафы за некоторые нарушения ПДД могут снизить вдвое

18 сентября 2017, 16:36

Минюст РК презентовал сегодня проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», предусматривающий значительные послабления для участников дорожного движения.

Служители Фемиды предлагают в два раза уменьшить суммы штрафов за мелкие нарушения ПДД, не приводящие к авариям. К примеру, за неправильную парковку, непристёгнутый ремень безопасности или несоблюдение правил перевозки пассажиров. До 5 МРП также предлагается снизить штраф за превышение скорости на 10 км/ч (в действующей редакции КоАП за это полагается штраф 10 МРП). А за выезд на встречку лишать прав не на год, как сегодня, а на 6 месяцев. Послабление наказаний предусмотрено и для пешеходов. Поправки, по мнению разработчиков документа, «помогут снизить коррупционные риски», сообщает kolesa.kz.

Напомним, ровно два месяца назад, 15 июля 2017 года, в Казахстане вступили в силу поправки в закон «О дорожном движении». Одновременно был подкорректирован и Административный кодекс. По одной статье наказание снизили, по другой вообще отменили, а ещё по трём, наоборот, ужесточили.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...