Головкин не проиграл "Канело", а выиграл - обрел новых болельщиков со всего мира - Сапиев

18 сентября 2017, 17:57

По его словам, GGG в матче-реванше будет лучше.

Олимпийский чемпион Серик Сапиев на брифинге в СЦК прокомментировал итоги поединка между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, рассказав об "ошибке" казахстанца, передает корреспондент Vesti.kz.

- Весь Казахстан смотрел бой Головкина и Альвареса. Был большой интерес. Я смотрел бой на большом экране в Караганде. Счет моих записок - 7:5", - поделился Сапиев.

- А если разобрать поединок, то что Вы увидели?

- Я считаю, что Геннадий настраивался на один удар. Сауль выкидывал легкие удары. Думаю, Геннадию тоже надо было выкидывать легкие удары в первых раундах. Во втором поединке Геннадий будет больше боксировать, а не настраиваться на один удар. Он станет лучше, ведь его команда разберет поединок.

Что касается судейства, то такие решения отбивают желание смотреть бокс. Это человеческий фактор, но кто-то может быть заинтересован в результате, а кто-то на самом деле ошибется. Все встанет на свои места в следующем бою.

- Как Вы выходили из состояния, когда терпели поражение?

- Мне было тяжело психологически. Втягиваешься, тренируешься, но вспоминаешь этот бой. Потом, с новыми стартами, про это забываешь. Но Геннадий не проиграл - он выиграл. Обрел новых болельщиков по всему миру.

Команде Геннадия нужно сконцентрироваться на завоевании четвертого пояса. А уже потом провести поединок с Альваресом.

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом завершился вничью.

Фото BoxingScene©

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