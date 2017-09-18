Головкин не проиграл "Канело", а выиграл - обрел новых болельщиков со всего мира - Сапиев

Олимпийский чемпион Серик Сапиев на брифинге в СЦК прокомментировал итоги поединка между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, рассказав об "ошибке" казахстанца, передает корреспондент Vesti.kz





- Весь Казахстан смотрел бой Головкина и Альвареса. Был большой интерес. Я смотрел бой на большом экране в Караганде. Счет моих записок - 7:5", - поделился Сапиев.





- А если разобрать поединок, то что Вы увидели?





- Я считаю, что Геннадий настраивался на один удар. Сауль выкидывал легкие удары. Думаю, Геннадию тоже надо было выкидывать легкие удары в первых раундах. Во втором поединке Геннадий будет больше боксировать, а не настраиваться на один удар. Он станет лучше, ведь его команда разберет поединок.





Что касается судейства, то такие решения отбивают желание смотреть бокс. Это человеческий фактор, но кто-то может быть заинтересован в результате, а кто-то на самом деле ошибется. Все встанет на свои места в следующем бою.





- Как Вы выходили из состояния, когда терпели поражение?





- Мне было тяжело психологически. Втягиваешься, тренируешься, но вспоминаешь этот бой. Потом, с новыми стартами, про это забываешь. Но Геннадий не проиграл - он выиграл. Обрел новых болельщиков по всему миру.





Команде Геннадия нужно сконцентрироваться на завоевании четвертого пояса. А уже потом провести поединок с Альваресом.





Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом завершился вничью.



