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Как выглядит опустевшая стройка в Астане после обрушения

18 сентября 2017, 18:16

Плиты перекрытия и стена, которые рухнули накануне, похоронили под собой двоих рабочих из Узбекистана.

Завалы строящегося здания в Астане после воскресной трагедии еще не разобраны. Спустя сутки после обрушения на объекте нет ни одного рабочего, так как, по всей вероятности, строительные работы временно приостановлены, пишет Sputnik Казахстан

Плиты перекрытия и стена, которые рухнули накануне, похоронили под собой двоих рабочих из Узбекистана. Третьему пострадавшему врачи почти полностью ампутировали ногу, в настоящее время он находится в искусственной коме.

Судя по обстановке, рабочие, вероятно, жили возле стройки в гаражах. Вблизи завалов лежат электрические чайники и строительная форма, а на веревке сушится одежда.

Возведение офисного здания стартовало в июне текущего года. Окончание работ, согласно паспорту объекта, запланировано на февраль 2018 года.

Руководитель строительного объекта, отвечающий за погрузочно-разгрузочную работу, задержан, а следственным управлением департамента внутренних дел столицы по факту гибели двух строителей начато досудебное расследование по статье 277 УК РК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, обрушение произошло в результате того, что плиты перекрытия были перегружены стройматериалами.


Видео © Sputnik. Айгюзель Кадир, Болат Шайхинов



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